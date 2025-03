Streik bei der Rheinbahn bringt zwei Tage ohne Bus und Bahn

In der Nacht zum Montag hat in Düsseldorf ein Streik im öffentlichen Nahverkehr begonnen: Die Rheinbahn fährt sowohl am Montag als auch Dienstag nicht, betroffen sind U-Bahnen, Straßenbahnen und viele Buslinien. Auch die ebenfalls zum Netz gehörenden Stadt Meerbusch, der Kreis Mettmann und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen sind betroffen, wie die Rheinbahn mitteilt. Auch die Kundencenter bleiben geschlossen.

Aufgerufen zum Streik hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro und zusätzliche freie Tage. Den Arbeitgebern zufolge seien diese Forderungen nicht finanzierbar.

Gestreikt wird am Montag nicht nur im Nahverkehr. Auch mehrere Flughäfen wurden aufgrund eines Tarifstreits lahmgelegt.