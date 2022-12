Gasleitung unter Tankstelle in Duisburg in Brand geraten

Großeinsatz in Duisburg: Auf einem Tankstellengelände ist offenbar eine unterirdische Gasleitung in Brand geraten. Auch ein LKW brennt.

In Duisburg ist offenbar eine unterirdische Gasleitung in Brand geraten. Sie soll sich unter dem Gelände einer Tankstelle im Stadtteil Mündelheim an der B288 befinden. Auch ein mit Gasflaschen beladener Gefahrguttransporter soll brennen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Es soll auch Verletzte geben.

Duisburg: Gasleitung unter Tankstelle in Brand – Anwohner berichten von Explosion

Anwohnerinnen und Anwohner hatten von einer Explosion berichtet. Die Feuerwehr rückte schnell mit einem Großaufgebot aus. Es waren zunächst zwischen 40 und 50 Einsatzkräfte vor Ort. Sie kämpften anfangs gegen eine viele Meter hohe Stichflamme. Sie kam aus einer unterirdischen Gasleitung. Das geht aus Angaben der Stadt hervor. Demnach soll es vier Verletzte gegeben haben. Mindestens eine Person soll schwer verletzt sein.

Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst größtenteils unklar. Die Lage war unübersichtlich. Laut der Feuerwehr besteht derzeit aber keine akute Explosionsgefahr mehr. Das Gas stieg offenbar aus einer unterirdischen Gasleitung aus und fing Feuer. Die genaue Ursache für die Detonation war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin erklärte.

Duisburg: Strom- und Gasversorgung in Serm und Mündelheim ausgefallen – Rheinbrücke gesperrt

Das Gas wurde von der Feuerwehr nach und nach kontrolliert abgebrannt. Die Leitungen wurden gekühlt. Der LKW konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei warnt vor großen Rauchwolken, welche über dem Duisburger Stadtteil Mündelheim in Richtung Krefeld ziehen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

In den Duisburger Stadtteilen Mündelheim und Serm ist nach dem Vorfall die Strom- und Erdgasversorgung ausgefallen. Die Rheinbrücke und die B288, welche Krefeld und Duisburg verbindet, wurden in beide Richtungen gesperrt.

