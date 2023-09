Dumbledore-Schauspieler Michael Gambon ist tot

Sir Michael Gambon ist tot. Der "Dumbledore"-Schauspieler starb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Sir Michael Gambon ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Wie seine Ehefrau bestätigte ist der Schauspieler, der in den " Harry Potter"-Filmen "Professor Dumbledore" verkörperte, an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

"Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben", heißt es in einer Pressemitteilung, die dem Guardian vorliegt. Diese wurde von der Pressesprecherin Clair Dobbs im Namen von Lady Gambon und Fergus Gambon herausgegeben. Michael Gambon sei in einem Krankenhaus um Beisein seiner Frau und seines Sohnes gestorben. Seine Familie bittet, "unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren", und bedankt sich bei ihren Mitmenschen für "Nachrichten der Unterstützung und Liebe".

Michael Gambon ist tot: Schauspieler als "Albus Dumbledore" bekannt

Gabon hatte die Rolle des Hogwarts-Direktors Albus Dumbledore mit langem Bart und Quastenhut in den "Harry Potter"-Filmen im Jahr 2002 nach dem Tod von Richard Harris übernommen.