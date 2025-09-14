Jacke verloren, Zelle gefunden

Eine verlorene Jacke ist einem mit Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis geworden. Der 25-Jährige wollte unbedingt seine Jacke wiederhaben und wurde gegenüber dem Personal einer Gaststätte aggressiv. Die herbeigerufene Polizei traf den stark alkoholisierten Mann vor der Kneipe an und verwies auf die Öffnungszeiten der Gaststätte, wie das Präsidium später berichtete.

Kurze Zeit später erschien der 25-Jährige demnach auf der Polizeidienststelle und schilderte sein Anliegen so lange und vehement, dass die Beamten am Ende einen Platzverweis aussprachen. Als er Widerstand leistete, sei er in Gewahrsam genommen worden. Dabei wurde ein Beamter den Angaben zufolge leicht verletzt.

«Auf der Dienststelle stellte sich zudem heraus, dass gegen den 25-jährigen Beschuldigten ein offener Haftbefehl vorlag», berichtete die Polizei. «Er wurde anschließend in die JVA eingeliefert.»