Schlager-Star Dunja Rajter: Ärzte kämpfen nach Netzhautablösung um ihr Augenlicht

Keine leichte Zeit für Schlagerikone Dunja Rajter. Die 78-Jährige hat eine Netzhautablösung erlitten. Wie es ihr geht, lesen Sie in diesem Artikel.

In der Schlagerwelt ist es niemals so wirklich still. So hat erst vergangenes Jahr ein Star aus der Schlagerwelt bekannt gegeben, dass er mit 83 Jahren noch einmal Vater wurde. Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten: Denn bei den Amigos wird derzeit Trauerflor getragen.

Und auch bei Schlagerstar Dunja Rajter - bekannt unter anderem aus Winnetou - muss um ihre Gesundheit bangen. Denn auf ihrem linken Auge hat sich die Netzhaut abgelöst.

Dunja Rajter bangt um Augenlicht: Schon wieder eine Netzhautablösung

Ende Februar kam der Schlagerstar in die Klinik. Sie habe gewusst, dass etwas nicht stimme, sagte sie der Bild. "Es war in der Nacht, da kamen diese Blitze wieder, dann habe ich nur noch einen schwarzen Balken im Auge gesehen. Wir sind sofort in die Klinik."

Die Diagnose: Netzhautablösung. Nun auch auf dem linken Auge. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die gebürtige Kroatin um ihr Augenlicht bangen muss. Bereits 2016 löste sich die Netzhaut an ihrem rechten Auge ab. Auf diesem Auge habe sie nur noch ein Sehvermögen von 33 Prozent, sagte die 78-Jährige der Bild weiter. Auf dem linken Auge sehe sie aktuell gar nichts.

Dunja Rajter bangt um Augenlicht: "Ich habe Vertrauen, dass ich wieder gesund werde"

Bisher habe ihr gesundes Auge, also das linke, das schwächere, rechte Auge ausgeglichen. "Jetzt merke ich erst einmal, da ich auf dem linken Auge nichts sehe, wie wenig 33 Prozent sind", sagte sie der Bild. Und weiter: "Das ist wenig Lebensqualität. Es ist gerade eine unruhige Zeit für mich. Aber ich habe Vertrauen, dass ich wieder gesund werde."

Wie das Universitätsklinikum Würzburg auf seiner Website schreibt, ist eine Netzhautablösung "ein akuter, wenn auch seltener augenärztlicher Notfall, der eine sofortige Therapie erforderlich macht, um nicht zu erblinden". Netzhautablösungen erfolgen häufig, aber nicht nur, aufgrund von Alterungsprozessen. Denn laut dem Universitätsklinikum schrumpft der Glaskörper des Auges mit steigendem Alter. Dabei bleibt er jedoch manchmal an ein paar Stellen haften. Schrumpft nun der Glaskörper weiter, wird ein "permanenter Zug auf die Netzhaut ausgeübt". Dies kann zu Rissen oder Löchern führen. Wenn hierdurch Flüssigkeit eindringt, kann sich die Netzhaut abheben.

