Razzia bei mutmaßlichen Drogenhändlern - kiloweise Marihuana

Bei Durchsuchungen von vier Wohnungen in Bad Hersfeld hat die Polizei 8,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt und sieben Verdächtige vorläufig festgenommen. Der Verdacht gegen die mutmaßlichen Drogenhändler sei im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Fulda aufgekommen, teilten die Ermittler mit.

Die am Donnerstag sichergestellten Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von rund 40.000 Euro. Neben dem Marihuana sei eine geringe Menge Kokain, rund 15.000 Euro Bargeld, Mobiltelefone und eine Geldzählmaschine beschlagnahmt worden. Die Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren seien mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuß.