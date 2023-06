Unwetterwarnung in Deutschland: DWD-Website ist überlastet

Schweres Gewitter und Unwetter drohen heute. Die Nachfrage nach Auskunft über das Extremwetter ist so hoch, dass aktuell die Homepage vom DWD nicht erreichbar ist.

Starkregen, Hagel, Tornados und sogar Superzellen: Heute soll es über Deutschland ordentlich krachen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine "Schwergewitterlage" für den heutigen Donnerstag angekündigt. In welchen Regionen genau das Unwetter droht und wann es ankommt, scheint aktuell besonders viele Menschen zu interessieren. Und zwar so sehr, dass die Homepage des DWD zurzeit überlastet und nur eingeschränkt erreichbar ist.

Bereits Donnerstagvormittag und Mittag lief die DWD-Website aufgrund der hohen Nachfrage nur sehr langsam. Seit dem Nachmittag erscheint die Fehlermeldung: "Die Website ist nicht erreichbar."

Gewitter und Unwetter heute in Deutschland: Deutscher Wetterdienst down

Der DWD hat deshalb den Notbetrieb eingeschaltet. Jedem und jeder, der oder die sich über die aktuelle Wetterlage informieren möchte, steht jedoch eine Alternative zur Verfügung: www.wettergefahren.de. In manchen Browsern wird man auch nach wenigen Sekunden automatisch auf diese Website umgeleitet, wenn man die Homepage des DWD besucht. Es handelt sich allerdings um eine weniger ausführliche Version. Wann die DWD-Seite wieder erreichbar ist, ist noch unklar.

Im Laufe des Donnerstags soll die Unwettergefahr zunehmen. Als "unangenehmen Wettercocktail" bezeichnete der DWD die Lage am Morgen. Als Schwerpunkte gelten die Mitte und der Osten Deutschlands. Starke Regenfälle waren am Vormittag in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erwartet, am Nachmittag in Niedersachsen. Im Süden und Südwesten Deutschlands könnte es zu Gewitterzellen, Orkanböen und Hagel kommen. In der Nacht auf Freitag soll die Unwettergefahr bereits wieder sinken.

