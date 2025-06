Sommer-Wochenende in Hessen mit möglichem Gewitter-Finale

In Hessen bleibt das Wetter am Freitag freundlich und trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es heiter bis sonnig bei Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel meist klar, nur gelegentlich ziehen Schleierwolken durch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und zwölf Grad.

Am Samstag setzt sich das gute Sommerwetter fort. Die Menschen in Hessen dürfen sich freuen: Laut DWD bleibt es sonnig und niederschlagsfrei bei sommerlichen Höchstwerten zwischen 28 und 32 Grad. Auch die Nacht zum Sonntag bleibt klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 11 Grad. Der Sonntag zeigt sich zunächst noch von seiner hochsommerlichen Seite: Viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen von bis zu 36 Grad sorgen für heiße Bedingungen. Ab dem Abend zieht von Nordwesten her dichtere Bewölkung auf, vereinzelt kann es Schauer geben. Auch lokale Gewitter sind laut dem DWD nicht ausgeschlossen.