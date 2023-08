Start und Preise von Dyn: Das ist der neue Sport-Streaming-Dienst

Dyn: Wir liefern Ihnen die Infos über Start und Preise vom neuen Sport-Streaming-Dienst. Welche Sportarten sollen auf der Plattform gezeigt werden?

23 Millionen Sportfans interessieren sich für Fußball, 17 Millionen hingegen für Sportarten wie Handball und Basketball, Tischtennis und Volleyball sowie Hockey, sagt Christian Seifert. Der ehemalige DFL-Chef nimmt also mit seinem angekündigten Streaming-Dienst Dyn nach eigener Aussage knapp die Hälfte des maßgeblichen Sportmarkts in den Blick. Geleitet wird Dyn neben Christian Seifert zudem von der Verlagsgruppe Axel Springer. Wird ein Streamer mit den genannten fünf Sportarten und neun Bundesligen den Marktplatz gründlich umpflügen? Machen Sie sich selbst ein Bild - wir liefern dazu den Hintergrund.

Dyn: Wann ist der Start vom neuen Sport-Streaming-Dienst?

Der Anbieter hat den Start des Sport-Streamers Dyn für diesen Sommer, genauer gesagt für Mittwoch, den 23. August 2023 angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt soll das Streaming-Angebot im Internet zur Verfügung stehen. Ein klassischer TV-Sender wurde für Dyn bislang hingegen nicht geplant.

Wie liegen die Preise vom neuen Sport-Streaming-Dienst Dyn?

Die Sache mit den Preisen war lange Zeit ein gut gehütetes Branchen-Geheimnis, mittlerweile hat der Anbieter die Katze aus dem Sack gelassen. Kunden können zwischen einem monatlich kündbaren Abo und einem vergünstigten Jahresabo wählen. Ein Jahresabo mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten wird 12,50 Euro pro Monat kosten, ein monatlich kündbares Abo 14,50 Euro. Experten stufen die Preisgestaltung als transparent und vergleichsweise maßvoll ein - ganz offensichtlich geht es zunächst einmal darum, Reichweiten aufzubauen. Übrigens: Wer eine Handball Bundesliga Dauerkarte hat, bekommt das Dyn Abo aktuell zum Aktionspreis von 9,50 Euro im Monat (Stand August 2023).

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Welche Sportarten werden bei Dyn gezeigt?

Der Sport-Streaming-Dienst Dyn wird vom Unternehmen Dyn Media GmbH betrieben, das zuvor auf den Namen S.Nation Media gehört hat - eine Gründung des ehemaligen DFL-Chefs Christian Seifert, der sich nach seinem Abschied von König Fußball nunmehr anderen Royals in der Bel Etage des Sport-Adels widmen wird.

Dyn kommt auf drei Beinen daher: Der Dienst soll via Web und Mobile und auf einigen Smart-TVs verfügbar sein– zu Beginn auf Geräten von Samsung und Sony und zudem - am klassischen TV-Gerät - via Apple Air Play und Chromecast. Amazon Fire TV fehlt bisher als Ausspielkanal - dafür hat Dyn Ende Juli Vereinbarungen mit Sky getroffen: Teil davon ist zum Beispiel, dass Dyn-Kunden Handballinhalte über den Sky Q Receiver empfangen können.

Durch eine Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und des ZDF sollen auch Sportarten neben dem Primus Fußball eine stärkere Medienpräsenz erfahren. Auf seiner Presse-Website kündigt Dyn folgende Wettbewerbe per Live-Streaming und redaktionelle Berichte über Highlights an:

Lesen Sie dazu auch

Handball:

LIQUI MOLY Handball Bundesliga

Bundesliga 2. Handball Bundesliga

Bundesliga DHB Pokal

Pokal Pixum Supercup

Handball Bundesliga Frauen

Bundesliga Frauen EHF Champions League Männer

Männer EHF Champions League Frauen

Frauen EHF European League Männer

EHF European League Frauen

inalturniere der EHF Klubwettbewerbe



Basketball:

easyCredit Basketball Bundesliga

BBL Pokal

Pokal Basketball Champions League



Volleyball:

Volleyball Bundesliga Männer

Volleyball Bundesliga Frauen

DVV Pokal Männer

DVV Pokal Frauen



Tischtennis:

Tischtennis Bundesliga

Bundesliga TTBL Pokal



Hockey:

Feldhockey Bundesliga Männer

Feldhockey Bundesliga Frauen

Alle Hockey-Spiele werden in der ersten Saison live und kostenfrei auf einem Dyn -YouTube-Kanal zu sehen sein.