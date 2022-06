Dynamo Dresden - VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Ende Juli startet der DFB-Pokal 2022/23 mit den ersten Partien. Hier gibt es die Infos zum Spiel Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart, der Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie einen Liveticker.

Während es für manche Teams gegen Mannschaften geht, die sie seit einiger Zeit nicht mehr oder noch nie als Gegner hatten, treffen teilweise auch alte Bekannte aufeinander. Im DFB-Pokal 2022/23 gibt es erneut beide Konstellationen, letztere finden wir auch bei der Partie Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart. Wann und wieso die Vereine sich zuletzt gegenüberstanden sowie alle Informationen rund um die 1. DFB-Pokalhauptrunde, die Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin und Uhrzeit sowie einen Liveticker haben wir für Sie.

Anstoß im DFB-Pokal 2022/23 - Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart: Termin, Uhrzeit und Spielort

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart im Rahmen der 1. DFB-Pokalhauptrunde der Saison 2022/23 ist eines von drei Frühabend-Spielen am Freitag, 29. Juli: Um 18.00 Uhr finden außerdem die Partien Kaan-Marienborn vs. Nürnberg sowie TSG Neustrelitz - Karlsruher SC statt.

Die Dresdner empfangen die Schwaben im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Das Stadion ist benannt nach dem Leichtathleten Rudolf Harbig, der unter anderem bei den Olympischen Spielen 1936 eine Bronzemedaille im Staffellauf erhielt.

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Einige Partien der ersten Runde im DFB-Pokal werden auch im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Gehört das Spiel Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart auch dazu? Nein. Wer das Spiel von Dresden gegen Stuttgart als Bewegtbild genießen möchte, muss auf die kostenpflichtigen Angebote von Sky (günstigstes Abo für 17,25 Euro monatlich*) oder wow (ehemals Sky Ticket, für 24,99 Euro pro Monat*) zurückgreifen. Alternativ haben wir später noch einen Liveticker für Sie.

Hier fassen wir Ihnen die wichtigsten Daten zum Spiel im DFB-Pokal 2022/23 Dynamo Dresden - VfB Stuttgart zusammen:

Spiel: Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart

vs. DFB-Pokal-Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 29. Juli, 18.00 Uhr

29. Juli, 18.00 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion , Dresden

, Übertragung im TV : Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Da das Spiel nicht im Free-TV übertragen wird, wäre ein Liveticker eine kostengünstige Alternative. Mit unserem Liveticker haben Sie den kompletten Überblick über alle Tore und sonstigen Entwicklungen im Spiel der ersten Runde im DFB-Pokal 2022/23 von Dresden gegen Stuttgart.

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Fünf der letzten Aufeinandertreffen von Dresden und Stuttgart fanden in der näheren Vergangenheit statt, vier davon waren Pflichtspiele. In der 2. Bundesligasaison 2016/2017 fertigte Dresden Stuttgart mit 5:0 ab, das Rückspiel war nicht weniger torreich und endete 3:3. 2019/2020 fielen die Spiele in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu Gunsten der Schwaben aus, die 3:1 und 2:0 gewinnen konnten. Die Gesamtbilanz von 17 Spielen zeigt vier Siege, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen aus Sicht der Sachsen. Drei der vier Siege holten die Dresdner zuhause.

Abseits des Platzes erregte Dynamo Dresden mit der Verpflichtung von Trainer Markus Anfang Aufsehen, der im November 2021 als Übungsleiter von Werder Bremen zurücktrat. Vorangegangen waren Ermittlungen wegen eines gefälschten Impfpasses. Anfang wurde letztlich zur Zahlung von 36.000 Euro verurteilt.

