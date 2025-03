Bedeutung der Earth Hour 2025: Warum gehen die Lichter aus?

Die Earth Hour findet im Jahr 2025 am Samstag, dem 29. März, um 20.30 Uhr statt. Wie der Name schon andeutet, schalten Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt für eine Stunde die Lichter aus: völlige Dunkelheit für mehr Klimaschutz.

Earth Hour 2025: WWF ruft zur Dunkelheit auf

Die Earth Hour ist eine Aktion organisiert von WWF und findet im Jahr 2025 zum bereits 19. Mal statt. Im Jahr 2022 haben sich 192 Länder an der Aktion beteiligt und in Deutschland gab es sogar eine Rekordbeteiligung: 663 Städte und Gemeinden hatten sich angeschlossen. Auch 2024 war die Beteiligung wieder groß: Alleine in Deutschland haben sich über 550 Städte beteiligt und schalteten gemeinsam die Beleuchtung großer Sehenswürdigkeiten ab.

Für eine Stunde werden sowohl in bekannten Gebäuden als auch in Privathaushalten die Lichter ausgeschaltet. In Deutschland wurden zum Beispiel schon das Brandenburger Tor in Berlin oder das Schloss Neuschwanstein in Bayern in Dunkelheit gehüllt. Aber auch internationale Wahrzeichen waren bereits Teil der Aktion. Neben dem Brandenburger Tor blieben auch schon das Taj Mahal in Bangladesch und das Opernhaus in Sydney dunkel.

Earth Hour 2025: Bedeutung

Die Aktion soll symbolisch für den Klimaschutz stehen. Gemeinsam möchte man ein Zeichen setzten und einen klaren Auftrag an die Politik senden, erklärt Viviane Raddatz, Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik bei WWF Deutschland. Nach einem Jahr der Energiekrise, extremen Wetterereignissen und fossilen Abhängigkeiten fordert WWF entschlossener Klimaschutz-Maßnahmen von der Politik.

Die Organisatoren der Aktion fordern schnelleres Handeln von der Ampelkoalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz. WWF erwartet mehr Gehör für konkrete Klimaschutz-Maßnahmen wie die Solardachpflicht, das Tempolimit und Autobahnmoratorium oder das ein Ende pauschaler Windkraft-Abstandregeln.

Earth Hour 2025: Das sind die Forderungen

Seit dem Jahr 2023 gibt es sechs konkrete Ziele, die der WWF mit der Earth Hour forcieren will. Das sind:

Klimaschutzsofortprogramm jetzt verabschieden: Schon vor zwei Jahren hatte die Bundesregierung ein Klimaschutzsofortprogramm angekündigt, es sei aber bis heute nicht ausreichend umgesetzt worden, kritisiert WWF Deutschland.

Gebäudesektor transformieren: Es müsse verpflichtende Mindesteffizienzstandards für Gebäude geben und der Austausch fossiler Heizsysteme gegen Heizungsanlagen auf Basis von erneuerbaren Energien gefördert werden.

Ausbau erneuerbarer Energien fördern: Es brauche mehr Flächen für Windkraftwerke und eine Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für Windkraft und Solarenergie.

Ausstieg aus fossilen Energien konsequent vollziehen: Es wird eine rechtlich bindende Festlegung des Kohleausstiegs bis 2030 in ganz Deutschland gefordert.

Verkehrssektor auf Klimakurs bringen: Umfassende Maßnahmen zur Förderung der klimafreundlichen Mobilität und die Verankerung des Klimaziels des Verkehrssektors im Bundesverkehrswegeplan sollen den Verkehrssektor klimafreundlicher machen.

Klimageld einführen: Die Einnahmen durch die CO2-Bepreisung sollen an die Bürger und Bürgerinnen zurückgegeben werden. Das Klimageld soll für alle gleich sein, also auch unabhängig von der Höhe der verursachten CO2-Emissionen.

Für das Jahr 2024 wurden folgende neue Forderungen vom WWF aufgestellt:

eine klimagerechte Gesellschaft

und ein ambitionierterer Klimaschutz

für eine starke Demokratie und Frieden

Diese drei Bausteine hat der WWF zur letzten Aktion auserkoren, da sich "nicht nur das meteorologische Klima, sondern auch das politische Klima in Deutschland verändert hat".

Mitmachen bei der Earth Hour 2025

Auf der Webseite von WWF konnte man sich offiziell für die Earth Hour 2025 anmelden. An dem Samstagabend konnte man dann um 20.30 Uhr auch bei sich zu Hause die Lichter für eine Stunde ausschalten und so ein Teil davon werden.

Auf der offiziellen Website kann man sich für die Earth Hour 2025 informieren. Genaueres zu einer Mitmachaktion ist hier noch nicht bekannt.