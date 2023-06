Unwetter: Easyjet sagt mehr als 100 Flüge in London ab

Unwetter haben zu mehr als 100 Flug-Absagen von Easyjet am Flughafen London-Gatwick geführt. Auch Verbindungen nach Deutschland waren betroffen.

Die britische Billigfluglinie Easyjet hat wegen Unwetter insgesamt mehr als 100 Flüge am Flughafen London-Gatwick abgesagt. 54 Verbindungen seien am Sonntag, 55 am Montag annulliert worden. Das teilte die Fluggesellschaft der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Unter den abgesagten Flügen waren auch Verbindungen nach Deutschland. Insgesamt seien mehr als 15.000 Passagiere betroffen.

Unwetter sorgt für Absagen bei Easyjet

"Schlechte Wetterbedingungen im gesamten Vereinigten Königreich und in Europa" seien der Grund für die Absagen. Das Wetter habe zu "erweiterten Flugverkehrskontrollbeschränkungen für alle Abflüge und Ankünfte" geführt, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens. Easyjet betonte, dass es sich um außergewöhnliche Umstände handle, die nicht zu kontrollieren seien. Der Formulierung nach zu urteilen, will die Fluggesellschaft keine Entschädigungen zahlen.

Zunächst war nicht bekannt, ob auch andere Airlines in größerem Ausmaß betroffen waren. "Die Flugsicherung hat Flüge eingestellt, während ein Sturm über den Südosten zog", teilte der zweitgrößte britische Flughafen Gatwick mit. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch