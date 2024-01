"Echo": Start, Folgen und Besetzung der Marvel-Serie

Die Marvel-Serie "Echo" kommt 2024 bei Disney+. Hier finden Sie alle Infos rund um den Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und Trailer.

Mit "Echo" kommt bei Disney+ 2024 eine weitere Marvel-Serie. Wann ist der Start, wie viele Folgen wird es geben? Hier in diesem Artikel haben wir die bereits bekannten Infos rund um Besetzung, Handlung und Stream für Sie zusammengefasst.

"Echo": Wann ist Start auf Disney+?

Disney+ und Marvel haben sich Zeit gelassen mit "Echo": Bereits im November 2021 wurde im Zuge des Disney+ Days angekündigt, dass es eine weitere Superheldenserie geben soll. Die Dreharbeiten wurden eigentlich schon im August 2022 beendet, Gerüchten zufolge musste jedoch einiges an Filmmaterial nachgedreht werden. Zunächst hieß es dann, die Serie würde am 29. November 2023 mit sechs Folgen bei Disney+ an den Start gehen. Dieser Termin konnte allerdings nicht eingehalten werden und die Veröffentlichung wurde auf Januar 2024 verlegt. Jetzt gibt es allerdings ein offizielles Startdatum: Ab Mittwoch, den 10. Januar 2024, soll "Echo" zum Streaming bereit stehen.

Episodenguide zu "Echo": Das sind die Folgen

Insgesamt soll es fünf Folgen der neuen Serie "Echo" geben, die alle auf einen Schlag am 10. Januar 2024 veröffentlicht werden. Die genauen Folgentitel sind aktuell noch nicht bekannt. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, finden Sie diese natürlich hier.

Besetzung von "Echo": Welche Schauspieler sind dabei?

Die Rolle des Hauptcharakters - Alaqua Cox als "Echo" aka Maya Lopez - wurde offiziell bestätigt. Die Zuschauer kennen sie bereits aus "Hawkeye" (2021) als gehörlose Bandenchefin. Sie ist fest entschlossen, Ronin alias Clint Barton für seine eigenen Rache-Maßnahmen gnadenlos zur Kasse zu bitten.

Außerdem nennt Disney zum Thema "Besetzung" diese Namen:

Chaske Spencer ("Wild Indian", "The English”)

Tantoo Cardinal (" Killers of the Flower Moon ", "Stumptown")

(" ", "Stumptown") Devery Jacobs (FX's "Reservation Dogs", " American Gods ")

(FX's "Reservation Dogs", " ") Cody Lightning ("Hey, Viktor!", "Four Sheets to the Wind")

("Hey, Viktor!", "Four Sheets to the Wind") Graham Greene (" Wind River ", "Longmire")

(" ", "Longmire") Zahn McClarnon (""Dark Winds", FX's "Reservation Dogs")

Chaske Spencer

Tantoo Cardinal

Hinter der Kamera agieren:

Sydney Freeland ("Navajo" ) und Catriona McKenzie ("Gunaikurnai") - Regie

("Navajo" ) und Catriona McKenzie ("Gunaikurnai") - Regie Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso , Brad Winderbaum, Stephen Broussard , Richie Palmer , Marion Dayre und Jason Gavin ("Blackfeet") - Ausführende Produzenten und Produzentinnen

, Brad Winderbaum, , , Marion Dayre und ("Blackfeet") - Ausführende Produzenten und Produzentinnen Amy Rardin, Sydney Freeland , Christina King ("Seminole") und Jennifer Booth - Mitausführende Produzentinnen

Das ist die Handlung von "Echo"

Matt Murdock ist nach dem Tod von Karen Page total verbittert. Der Grund, warum Fisk seine Tochter auf ihn ansetzt. Die beiden verlieben sich ineinander, doch da gibt es ein Problem: Fisk lässt Maya glauben, dass Daredevil (der Deckname von Matt) Schuld am Tod ihrer leiblichen Eltern ist und die sucht schließlich nach Rache. Unter dem Deckmantel Echo greift sie Daredevil an, bis sie herausfindet, wer eigentlich unter der Maske steckt. Schnell wird jedoch das Missverständnis aufgedeckt und Maya wendet sich gegen ihren Ziehvater. In den Comics, auf der die Ganzheit aller Charaktere basiert, nimmt Maya schließlich auch die Identität von Superheld Ronin an, der Name von Clint Barton zu "Avengers: Endgame"-Zeiten. Das ist schließlich die Verbindung zu Hawkeye.

Wie wird es für Maya Lopez weitergehen? In den Comics spielt Echo eine Rolle in "Secret Invasion" und "Moon Night". Auch in "World War Hulk" kommt sie vor. Doch was in ihrer eigenen Serie bei Disney+ auf sie zukommen wird, müssen wir zunächst noch abwarten. Disney selbst gibt sich zurzeit noch recht schmallippig. In einer Pressemitteilung heißt es lediglich: "In der Geschichte um die Wurzeln von Echo wird Maya Lopez in ihrer Heimatstadt von ihrem rücksichtslosen Verhalten in New York City eingeholt. Sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen, sich wieder mit ihren familiären Wurzeln der Ureinwohner Amerikas verbinden und die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft erkennen, wenn sie jemals vorankommen will".

Übertragung von "Echo": Gibt es die Marvel-Serie im Stream?

Ansehen können Sie "Echo" beim Streaming-Dienst Disney+. Die Kosten hierfür belaufen sich derzeit auf 8,99 Euro pro Monat für das Abomodell "Standard". Schließt man einen Jahresvertrag für das gleiche Modell ab, zahlt man 89,99 Euro (Stand: Januar 2024). Darüber hinaus kann man Disney+ auch bereits für 5,99 Euro monatlich abonnieren - in diesem Paket ist allerdings Werbung enthalten.

Offizieller Trailer von "Echo"

Die Dreharbeiten für "Echo" wurden bereits im August 2022 offiziell beendet. Gerüchten zufolge musste allerdings noch einiges nachgedreht werden, was die lange Pause zwischen Drehschluss und Veröffentlichung der Folgen erklären würde. Ob sich das lange Warten gelohnt hat, können alle Marvel- und Superheldenfans mit einem Blick auf dem Trailer für sich selbst beurteilen: