Liebesgrüße in Latium: Warum eine Region Hochzeitspaaren bis zu 2000 Euro schenkt

Die italienische Region Latium beschenkt Eheleute mit Geld. Der Grund für diese Geste ist allerdings nicht vorrangig romantischer Art.

Was genau Liebe ist, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Fest steht, dass sich Liebeserklärungen und Gesten der Verbundenheit gut inszenieren lassen und dadurch stärkere, wenn auch nicht in jedem Fall dauerhafte Wirkung entfalten können. Italien ist dafür die Projektionsfläche schlechthin. Was gibt es Bewegenderes als die Schließung eines Bundes fürs Leben in romantischem Umfeld?

Die Lagunenstadt Venedig kommt einem in den Sinn, in der sich zum Beispiel George Clooney und Amal Alamuddin 2014 das Ja-Wort gaben, die Toskana mit ihren Zypressen und Olivenhainen, Rom, der Süden. Heidi Klum und Tom Kaulitz wählten 2019 eine Luxusjacht vor Capri als Rahmen für ihre Hochzeit.

Das Geschäft mit dem Bund fürs Leben kam während der Pandemie schwer ins Schleudern

8000 ausländische Paare schließen pro Jahr ihre Ehe in Italien – das war vor Corona. Das Geschäft mit dem Bund fürs Leben kam dann während der Pandemie schwer ins Schleudern, weshalb die italienische Region Latium die Branche mit Subventionen zu unterstützen versucht. Das Geld, insgesamt zehn Millionen Euro, geht allerdings nicht direkt an die Hochzeitsorganisatoren, sondern soll einen Umweg über die künftigen Eheleute nehmen. Zu diesem Zweck unterstützt die Region um die Hauptstadt Rom seit Jahresbeginn jedes Hochzeitspärchen mit einem Gutschein von bis zu 2000 Euro, der zu Hochzeitszwecken ausgegeben werden muss. Peanuts für Kim Kardashian und Keyne West, die 2014 in Florenz insgesamt 30 Millionen Dollar aufwendeten.

Die Einladung für Normalsterbliche gilt bis Ende Januar 2023. „In Latium mit Liebe“, lautet der Name der Aktion oder: „Nel Lazio con amore“. Unter diesem Motto können die Hochzeitsleute Ausgaben für Catering und Bewirtung, Kauf oder Miete von Hochzeitskleidern, Saalmiete, den Kauf von Eheringen oder die Buchung einer Hochzeitsreise bei der Region einreichen. Es folgt dann eine Gutschrift von maximal 2000 Euro.

Erstattet werden auch Blumenschmuck, die Miete fürs Hochzeitsauto, Friseur- und Fotografenhonorare, die Kosten eines Hochzeitsplaners sowie der Kauf der sogenannten confetti, eines Geschenks der Brautleute für die Gäste. Bei den confetti, die in einer bomboniera verschenkt werden, handelt es sich um mit Zucker überzogene Mandeln, die symbolisch für die süße Hülle um einen bitteren Kern stehen. Ein Ausblick auf das nicht immer problemfreie Eheleben?

Der Hochzeitssektor brauche Unterstützung, sagt Gouverneur Nicola Zingaretti

2019 wählten noch mehr als 15.000 Paare Latium als Ort für ihre Hochzeit. Seit Beginn der Pandemie sind es bislang nur 8000 gewesen. „Der Hochzeitssektor hat sehr unter der wirtschaftlichen Krise gelitten und braucht Unterstützung“, sagt Gouverneur Nicola Zingaretti. Auch der Tourismus solle durch die Initiative angekurbelt werden. Man sei „stolz auf jeden Teil der Region, in der viele Orte dank eines unvergleichlichen kulturellen Erbes zu den magischsten und faszinierendsten der Welt gehören“.

Auch zahlreiche Villen mit jahrhundertealter Geschichte stehen den Brautleuten in Latium je nach Budget zur Verfügung. Beliebt, aber einer sehr kleinen Schicht Privilegierter vorbehalten ist die Odescalchi-Burg am Bracciano-See. Tom Cruise und Katie Holmes ließen sich hier 2006 im Scientology-Ritus trauen, es sang Andrea Bocelli. Acht Jahre zuvor hatten sich hier schon Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti das Ja-Wort gegeben. Ob es am Ort oder an den Zeiten liegt, ist nicht bekannt. Beide Ehen sind längst wieder geschieden.