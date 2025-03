Pläne für Frankfurter Kulturcampus werden vorgestellt

Das Land Hessen und die Stadt Frankfurt haben nach jahrelanger Suche eine Lösung für den Kulturcampus auf dem ehemaligen Universitätsareal in Hessens größter Stadt gefunden. Die Details zu den Plänen stellen unter anderem Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Montag in Frankfurt (11.00) vor.

Die Idee eines Kulturcampus stammt aus dem Jahr 2010 und wurde gemeinsam vom damaligen Finanzminister Karlheinz Weimar und der damaligen Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth (beide CDU) entwickelt. 2011 kauft die Stadt für rund 70 Millionen Euro das alte Universitäts-Areal im Stadtteil Bockenheim vom Land. Der Kulturcampus kam bisher über Vorplanungen nicht hinaus.