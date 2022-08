"Ehrlich Brothers live! Dream & Fly": Sendetermin, Übertragung und Wiederholung

Die Ehrlich Brothers sind heute mit ihrem neuen Programm "Dream & Fly" live auf RTL zu sehen. Infos rund um Sendetermin, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

Das Zauberkünstler-Duo Ehrlich Brothers gibt es heute mit ihrer neuen Live-Show "Dream & Fly" live bei RTL zu sehen. Die beiden stehen seit zehn Jahren mit ihren Magie-Shows auf der Bühne und saßen bereits als Juroren in der Jury von "Das Supertalent". Ihr neues Live-Format verspricht den Zuschauern neue Illusionen, die es laut den Ehrlich Brothers vorher noch nie zu sehen gab.

Sie möchten mehr zur TV-Übertragung von "Ehrlich Brothers live! Dream & Fly" erfahren? Wann ist der Sendetermin und kann man sich die Show auch in der Wiederholung ansehen? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem alle Infos zu "Dream & Fly" für Sie.

"Ehrlich Brothers live! Dream & Fly": Sendetermin

Die neue Live-Show der Ehrlich Brothers "Dream & Fly" wird heute am 27. August 2022 auf RTL zu sehen sein. Es ist das neueste Tour-Programm der Brüder und ist an diesem Termin zum ersten Mal im TV zu sehen. Seit 6. August sind die Ehrlich Brothers mit "Dream & Fly" auf Tour – neben den Vorstellungen in Deutschland wird es auch eine Show in London und eine weitere in Paris geben.

Video: dpa

Übertragung von "Ehrlich Brothers live! Dream & Fly" live im TV und Stream: Wo gibt es die Show zu sehen?

"Ehrlich Brothers live! Dream & Fly" gibt es am 27. August 2022 um 20.15 Uhr live im TV und Stream bei RTL zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Zauber-Show auch im Live-Stream von RTL verfolgen – allerdings nicht kostenlos. Um RTL live im Stream zu sehen, benötigen Sie ein Abo auf der Streaming-Plattform RTL+. Laut Sender kostet das Abonnement monatlich 4,99 Euro und kann jederzeit gekündigt werden.

Gibt es die "Ehrlich Brothers live! Dream & Fly" Show auch als Wiederholung?

Sollten Sie am 27. August 2022 keine Zeit haben oder an dem Abend lieber etwas anderes ansehen wollen, dann können Sie "Dream & Fly" auch nach der Ausstrahlung in der Wiederholung sehen. Das geht ebenfalls über die Streaming-Plattform RTL+. In der Regel kann man Sendungen dort bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos ansehen. Danach benötigen Sie jedoch wie für den Live-Stream das kostenpflichtige Abo.

"Dream & Fly" von den Ehrlich Brothers: Worum geht es in der Show?

Chris und Andreas Ehrlich versprechen den Zuschauern in ihrer Show "Dream & Fly" Illusionen, die es vorher noch nie auf einer Bühne zu sehen gab. Unter anderem werden die Brüder einen goldenen Lamborghini und einen echten Helikopter auf die Bühne zaubern und das größte Süßigkeiten-Glas der Welt präsentieren – der Inhalt soll danach im Publikum verteilt werden. Außerdem wird die Live-Band der Ehrlich Brothers mit dabei sein. Weitere Infos können Sie dem Trailer entnehmen, den die Brüder auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht haben:

Wer sind die Ehrlich Brothers? Andreas und Chris Ehrlich kurz vorgestellt

Bereits in der Kindheit haben die Brüder ihre Leidenschaft für Zauberei entdeckt. Bereits 1993 wurde Andreas erstmals Deutscher Jugendmeister der Magie, woraufhin für beide zahlreiche weitere Auszeichnungen folgten. 2012 standen Sie erstmals mit ihrer Live-Show "Magic Worldwide" auf der Bühne, woraufhin "Magie - Träume erleben" und "Magic - Die einmalige Stadionshow" folgten. 2014 standen die Ehrlich Brothers außerdem beim Wacken Open Air auf der Bühne und waren darüber hinaus in verschiedenen TV-Show wie "Verstehen Sie Spaß?" zu Gast. Außerdem saß das Duo 2021 an der Seite von Thomas Gottschalk in der Jury von "Das Supertalent". (AZ)