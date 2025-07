Legendäre Rockband Scorpions erhält eigene Briefmarken

Zu ihrem 60. Bühnenjubiläum erhält die legendäre Rockband Scorpions eigene Briefmarken von der Deutschen Post. Die limitierte Sonderedition ist vom 1. Juli an erhältlich und beinhaltet vier verschiedene Motive, unter anderem einen Skorpion, das Peace-Zeichen umrahmt von den Worten Love und Rock 'n' Roll sowie zweimal handgeschriebene Textzeilen von Sänger Klaus Meine.

«Wir schätzen die Besonderheit und Aufmerksamkeit eines handschriftlichen Briefes immer noch sehr hoch», sagte der 77-jährige Meine laut Mitteilung der DHL Group in Bonn. Daher sei die Freude über eine eigene Briefmarke groß.

Die Scorpions wurden 1965 von Gitarrist Rudolf Schenker (76) in der Nähe von Hannover gegründet, 1969 kam Klaus Meine hinzu. Weitere Mitglieder sind Matthias Jabs (Gitarre), Pawel Mąciwodat (Bass) und Mikkey Dee (Schlagzeug). Die deutsche Band landete Welthits wie «Rock You Like A Hurricane», «Still Loving You» oder «Wind of Change», quasi der Song zum Ende des Kalten Krieges.

Sonderpostfiliale beim einzigen Deutschland-Konzert

An diesem Samstag (5. Juli) geben die Scorpions in der Heinz von Heiden Arena in ihrer Heimat Hannover ihr einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr. Als Gäste sind unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest und der US-amerikanische Rockstar Alice Cooper (77) angekündigt. Das Stadionkonzert ist ausverkauft.

In Hannover soll am Samstag laut DHL auch eine Scorpions-Sonderpostfiliale eingerichtet werden, welche die Briefmarken zum Band-Jubiläum verkauft. Zudem seien diese Briefmarken online oder telefonisch erhältlich.