Eierstockkrebs: Das sind die ersten Symptome

Eierstockkrebs gehört zu den besonders aggressiven Krebsformen. Umso wichtiger ist die Früherkennung. Welche Symptome deuten auf Eierstockkrebs hin?

Bei Eierstockkrebs treten in der Regel deutlich schwächere Frühsymptome auf als bei anderen Krebsarten wie Lungenkrebs oder auch Brustkrebs. Die rechtzeitige Früherkennung ist daher besonders schwer, gleichzeitig enorm wichtig für eine erfolgreiche Tumorbekämpfung.

Das heißt nicht, dass keine typischen Beschwerden auftreten, die auf eine erste Tumorbildung in den Eierstöcken hinweisen. Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Symptome am besten schnellstmöglich abgeklärt werden sollten.

Eierstockkrebs: Risikogruppe und Tücken bei der Früherkennung

Jedes Jahr erkranken in Deutschland nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts ( RKI) etwa 6800 Frauen an Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). Die Krebsart zählt zu den selteneren Krebsarten. Das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, steigt aber mit zunehmendem Alter. Betroffen sind laut Universitätsklinikum Tübingen vor allem Frauen zwischen dem 70. und 85. Lebensjahr.

Das Tückische: Durch ihre Lage im Bauchraum haben Eierstock-Tumoren viel Platz, unbemerkt zu wachsen, ohne dass die Patientin Beschwerden hat, wie das Klinikum Tübingen auf seiner Seite schreibt. So zeigen sich deutliche Beschwerden von Eierstockkrebs nicht selten erst im Spätstadium.

Eierstockkrebs: Welche Symptome treten auf?

Es gibt dennoch Anzeichen, die auf eine Erkrankung hinweisen und daher im Auge behalten werden sollten. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) listet folgende Symptome, die zu einer Untersuchung anhalten sollten:

unklare Schmerzen oder Beschwerden im Bauch

im Bauch unbestimmte Verdauungsbeschwerden, Völlegefühl und Blähungen

Zunahme des Bauchumfangs ohne Gewichtszunahme

ungewöhnlich häufiges Wasserlassen

Blutungen außerhalb der Monatsregel oder nach den Wechseljahren

Eierstöcke produzieren auch verschiedene Hormone, die den Monatszyklus aufrechterhalten, daher können Zyklusbeschwerden in Kombination mit anderen Symptomen ein Indiz sein

Zudem rät die DKG bei anhaltenden, stärker werdenden und insbesondere gleichzeitig auftretenden Beschwerden nicht zu zögern, einen Frauenarzt aufzusuchen. Dies gilt ganz besonders, wenn letztere Symptome heftiger als normale Zyklusbeschwerden sind.

Lesen Sie dazu auch

Eierstockkrebs: Gute Behandlungsmöglichkeiten bei Früherkennung

Die genannten Symptome können ganz harmlose Ursachen haben, sollten aber gerade bei Häufung und Verschlechterung von einem Arzt oder einer Ärztin abgecheckt werden, um eine Krebserkrankung auszuschließen. Auch eine familiäre Vorbelastung sollte bedacht werden.

Grundsätzlich gilt: Entdeckt man den Krebs frühzeitig, bestehen laut DKI insbesondere beim Ovarialkarzinom gute Behandlungsmöglichkeiten und Heilungsaussichten.