Eiffelturm geschlossen: Mitarbeiter streiken am Montag

Mitarbeiter beklagen die schlechte finanzielle Verwaltung des Eiffelturms und treten in den Streik. Den ganzen Montag über bleibt die Sehenswürdigkeit deshalb für Besucher geschlossen.

Der Eiffelturm in Paris bleibt am Montag (19. Februar) geschlossen. Grund dafür ist ein Streik. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beklagen die schlechte finanzielle Verwaltung, wie die Zeitung Le Parisien berichtet. Einerseits würden die Einnahmen zu hoch angesetzt und andererseits die Kosten für Instandhaltungsarbeiten unterschätzt werden.

Laut eines Berichts des Guardian zog der Eiffelturm vor der Corona-Pandemie jährlich fast sieben Millionen Besucherinnen und Besucher an. Drei Viertel davon kamen aus dem Ausland. Nach der Pandemie stieg die Besucherzahl im Jahr 2022 wieder auf knapp sechs Millionen. Nach Angaben der Gewerkschaft CGT basieren die Schätzungen des künftigen Budgets darauf, dass die Besucherzahl jährlich bei 7,4 Millionen Menschen liege. Diese Zahl sei allerdings nie zuvor erreicht worden und die Gewerkschaft halte sie für unrealistisch.

Eiffelturm wegen Streiks geschlossen: "Offensichtlich in baufälligem Zustand"

Eigentlich werde der Eiffelturm alle sieben Jahre neu gestrichen. Doch inzwischen habe er vor fast 14 Jahren den letzten Anstrich bekommen. "Er ist ganz offensichtlich in einem baufälligen Zustand", sagte der Gewerkschaftler Denis Vavassori dem Sender France Info. Unter dem Turm könne man Spuren von Rost sehen. Auch Angestellte, die bereits mehr als 30 Jahre am Eiffelturm arbeiteten, hätten so etwas noch nicht erlebt.

Eiffelturm-Mitarbeiter streikten bereits im Dezember

Bereits zum 100. Todestag des Ingenieurs Gustave Eiffel am 27. Dezember blieb der Eiffelturm für Besucherinnen und Besucher einen Tag geschlossen. Auch damals sollte das Management angeprangert werden.

Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und ist im Land auch als "dame de fer" ("Dame aus Eisen") bekannt. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch