Ein Fall für zwei - In Liebe W. im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 27.5.22 den Krimi "Ein Fall für zwei - In Liebe W." Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung zum Monatsende: Im ZDF läuft "Ein Fall für zwei - In Liebe W.". Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Steht der Krimi auch als kostenloser Stream in der Mediathek zur Verfügung? In diesem Text haben wir Ihnen alle Antworten zusammengestellt.

TV-Termin: "Ein Fall für zwei - In Liebe W." im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Fall für zwei - In Liebe W." ist am Freitag, 27. Mai 2022, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet rund eine Stunde beste Unterhaltung. Wer am Freitagabend schon etwas anderes vorhat, der findet die Episode auch als kostenlosen Stream in der Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Fall für zwei - In Liebe W."

Marianne Geiger ist in einem emotionalen Ausnahmezustand. Gerade erst ist ihr Mann gestorben. Gerade als die Beerdigung über die Bühne geht, wird die Verbliebene bei Kerstin Brühl entdeckt. Brühl liegt erschlagen bei ihr, vor dem Gewaltverbrechen waren die beiden Frauen in Streit geraten. Das Opfer hatte angegeben, die rechtmäßige Erbin des Töpfereiunternehmens der Familie Geiger zu sein. Hat Marianne sie daraufhin getötet? Benni Hornberg und Leo Oswald starten ihre Ermittlungen.

Leo hat einen Verdacht: Er nimmt Alex und Janis ins Visiert und ermittelt undercover in deren Einbrecher-Gang. Benni nimmt derweil den Freundes- und Bekanntenkreis der Geigers unter die Lupe. Welche Rolle spielt etwa Anja, die Tochter der Geigers? Ihr war das gute Verhältnis von ihrem Vater und der Toten ein Dorn im Auge. Gab es Erbstreitigkeiten? Nachbar Helmut Saur stellt den Verdacht auf.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Fall für zwei - In Liebe W." im Cast

Leo Oswald - Wanja Mues

- Benjamin Hornberg - Antoine Monot , Jr.

- , Jr. Claudia Strauss - Bettina Zimmermann

- Marianne Geiger - Ulrike Krumbiegel

- Anja Geiger - Mersiha Husagic

- Mersiha Husagic Kerstin Brühl / Dalia Nowak - Alice von Lindenau

/ - Alice von Lindenau Helmut Saur - Reiner Wagner

- Reiner Wagner Janis - Cedric Sprick

- Alex - Karl Schaper

Polizistin - Naima Pepper

"Ein Fall für zwei - In Liebe W." als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Fall für zwei - In Liebe W." möchten Sie nicht verpassen, der Freitag ist aber bereits verplant? Kein Problem. Sie können sich den Krimi auch ganz bequem als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

(AZ)