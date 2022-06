Ein Fall für zwei - Notenwahn im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 10.6.22 den Krimi "Ein Fall für zwei - Notenwahn". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wurde wieder spannend im Zweiten: Das ZDF brachte "Ein Fall für zwei - Notenwahn" auf die deutschen Bildschirme. Sie suchen nach Informationen? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann der TV-Termin war, auf welche Handlung Sie sich freuen können, welche Darsteller mit dabei sind und ob es eine Wiederholung in der Mediathek geben wird.

"Ein Fall für zwei - Notenwahn": TV-Termin gestern im ZDF und Wiederholung als Stream

"Ein Fall für zwei - Notenwahn" lief am Freitag, 10. Juni 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Los ging es um 20.15 Uhr. Wer am Freitagabend keine Zeit hatte, der findet "Ein Fall für zwei - Notenwahn" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht's im ZDF-Film "Ein Fall für zwei - Notenwahn"

Benni und Leo stehen unter Schock: Ausgerechnet ihr heißgeliebter Ex-Englischlehrer Horst Felsenstein steht unter Verdacht, seine Kollegin Vera Kasseck erschlagen zu haben. Die beiden können und wollen nicht glauben, dass "Felsi" solch eine brutale Tat begangen haben soll. Zu präsent haben Benni und Leo noch den idealistischen, zugewandten Pädagogen. Doch im Mandantengespräch muss Benni dann aber feststellen, dass sich "Felsi" seltsam verhält. Er scheint unter großer Anspannung zu stehen. Hat er etwa doch etwas mit dem Mord zu tun?

Nach und nach kommt heraus, dass Felsenstein und Kasseck erhebliche Probleme miteinander hatten. Der Englischlehrer litt unter den Bissigkeiten der ambitionierten Direktorin. Immer und immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen. Auch, weil Kasseck bestimmte Schülerinnen und Schüler ziemlich auf dem Kieker hatte.

Was haben die Schüler Joschi, Tim und Lena mit dem Mord an der unbeliebten Direktorin zu tun? Auf dem Handy von Joschi gibt es Interessantes zu sehen.

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Ein Fall für zwei - Notenwahn"

Benni Hornberg - Antoine Monot , Jr.

- , Jr. Leo Oswald - Wanja Mues

- Staatsanwältin Claudia Strauss - Bettina Zimmermann

- Nele - Sina Tkotsch

Nina Renners - Emilia Bernsdorf

- Horst Felsenstein - Ralph Herforth

- Lena Frey - Emilie Kundrun

- Vera Kasseck - Karen Böhne

- Joschi Dorner - Aaron Hilmer

- Frau Wied - Franziska Junge

Tim Arnold - Filip Januchowski

- Filip Januchowski Peter Arnold - Jochen Hägele

- Kai - Julien Wolff

Frau Schroff - Susanne Lammertz

Gisela Taubmann - Heike Hanold-Lynch

"Ein Fall für zwei - Notenwahn" als Wiederholung im Stream in der ZDF-Mediathek

"Ein Fall für zwei - Notenwahn" hat Ihr Interesse geweckt? Prima. Der Freitag ist aber schlecht? Kein Problem: Das ZDF stellt den Film auch als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek an.

