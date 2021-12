"Ein Herz für Kinder" im ZDF: Gäste, Sendetermin und alle Infos

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2021 heute die Spendenaktion "Ein Herz für Kinder" im ZDF zu sehen. Sendetermin, Gäste und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

In der ZDF-Show "Ein Herz für Kinder" werden am Ende jedes Jahres Spenden für Kinder in Not gesammelt. Es wird dabei nicht eine bestimmte Organisation unterstützt, sondern viele verschiedene Hilfsprojekte, die sich auf unterschiedliche Art und Weise für das Wohleregehen von Kindern weltweit einsetzen. In der Show sind darüber hinaus Prominente zu Gast, die Hilfsprojekte vorstellen, Spendengelder am Telefon entgegennehmen und somit einen zusätzlichen Anreiz für die Anruferinnen und Anrufer schaffen - denn wann hat man sonst schon einmal die Gelegenheit, mit seinen Lieblingsschauspielern zu sprechen?

Wann gibt es die Spenden-Show im ZDF zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Welche prominenten Gäste werden live im Studio dabei sein? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu "Ein Herz für Kinder" 2021 haben wir hier für Sie.

"Ein Herz für Kinder": Sendetermin und Wiederholung

Das ZDF sammelt in diesem Jahr am heutigen Samstag, den 4. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr Spenden für Kinder in Not. Sollten Sie an diesem Termin keine Zeit haben, können Sie "Ein Herz für Kinder" auch bequem über die ZDF-Mediathek abrufen. Die Spendensendung steht heute ab 10 Uhr zum Abruf in der Mediathek bereit. Im vergangenen Jahr kamen bei der Spendenaktion mehr als 26 Millionen Euro zusammen.

"Ein Herz für Kinder": Übertragung live im TV und Stream

Die Spenden-Show "Ein Herz für Kinder" gibt es heute am 4. Dezember um 20.15 Uhr live im TV im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Sendung auch per Live-Stream im Internet ansehen. Über diesen Link gelangen Sie direkt zum kostenlosen Live-Stream des ZDF.

Gäste bei "Ein Herz für Kinder": Welche Promis sind dabei?

In der Show stellen verschiedene Promis zum Hilfsprojekte vor, die sie in diesem Jahr im In- und Ausland begleitet haben. Darüber hinaus stehen weitere prominente Gäste an den Telefonen für die Anruferinnen und Anrufer zur Verfügung, um Spenden für bedürftige Kinder entegegenzunehmen. Im Studio werden unter anderem Schauspieler Wayne Carpendale, die Moderatorin Nazan Eckes und die Influencerinnen Lisa und Lena über die verschiedenen Hilfsprojekte und Aktionen berichten, die sie im vergangenen Jahr unterstützt haben. Mit dabei ist natürlich auch Gastgeber und Moderator Johannes B. Kerner, der sich ebenfalls für Kinder einsetzt.

In der Spendensendung wird es außerdem mehrere musikalische Einlagen geben. Für die richtige Stimmung sorgen in diesem Jahr unter anderem Hape Kerkeling und Roland Kaiser. Sobald das ZDF bekannt gibt, welche musikalischen Gäste außerdem dabei sein werden, informieren wir Sie hier.

"Ein Herz für Kinder": Moderator Johannes B. Kerner kurz vorgestellt

Kerner wuchs in Hersel auf und kommt aus einem katholischen Elternhaus, was sich auch in seinen Zweitnamen widerspiegelt - das "B" In Johannes B. Kerner steht für Baptist. Er moderierte fünf Jahre lang das Fußball Magazin "ran", bevor er 1996 von Sat.1 zum ZDF wechselte, wo er bis 2006 "das aktuelle sportstudio" moderierte und hatte darüber hinaus eine eigene Show namens "Johannes B. Kerner" in der er Promis zu ihren aktuellen Lebensumständen und Projekten befragte. Aktuell moderiert er mehrere ZDF-Sendungen wie beispielsweise "Die große Terra-X-Show" und "Da kommst du nie drauf!". (AZ)

