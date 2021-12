Besetzung und Handlung von "Ein Junge namens Weihnacht": Auch der Weihnachtsmann hat klein angefangen

"Ein Junge namens Weihnacht": Der Kinderfilm läuft ab heute bei Sky Ticket. Start? Besetzung? Handlung? Trailer? Stream? Alle Infos finden Sie hier.

Pünktlich zum Fest beschenkt Sky seine zahlenden Abonnenten mit einem starbesetzten Abenteuer: "Ein Junge namens Weihnacht" (Original: "A Boy called Christmas"). Wir enthüllen Ihnen hier die Geheimnisse der turbulenten Wichtel-, Troll- und Feen-Saga.

"Ein Junge namens Weihnacht"": Wann ist der Film-Start bei Sky Ticket?

Sky hat den Start des Films für den Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2021, angekündigt. Er läuft bereits seit dem 18. November 2021 in einigen Kinos.

Handlung: Worum geht es bei "Ein Junge namens Weihnacht"?

Der Weihnachtsmann war keineswegs von Anbeginn ein dicker Mann mit eisgrauem Bart! Ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, dass unser aus den USA (und der Coca-Cola-Werbung) importierter Santa ja irgendwann mal ein Kind gewesen sein muss? Genau.

Auch der Weihnachtsmann war also mal ein kleiner Junge – und zwar ein Junge mit großen Träumen! Der elfjährige Nikolas wächst in armseligen Verhältnissen in einer kleinen Holzhütte im tiefsten Finnland auf. Als sein Vater Joel sich aufmacht, eine legendäre Zwergengemeinde mit Namen "Wichtelgrund" zu suchen, übernimmt die mürrische Tante Carlotta die Betreuung des Jungen. Diese für ihn wenig prickelnde Situation nimmt Nikolas zum Anlass, sich in Begleitung seines besten Freundes, der Maus Miika, gen Nordpol auf den Weg zu machen. Er möchte auch unbedingt wieder mit dem geliebten Vater zusammen zu sein.

Die Reise gerät zum Abenteuer. Die beiden Wanderer treffen auf eine geheimnisvolle Elfe, einen wütenden Troll, echte Wichtel und schließlich sogar auf ein fliegendes Rentier - mit artgerechter Nasenfarbe übrigens. Diese Erlebnisse bringen Nikolas auf eine grandiose Idee: Was wäre, wenn er die Welt zu einem besseren Ort machen könnte? Indem er, nur mal so als Beispiel, das bis dahin dort unbekannte Weihnachtsfest zu den Menschen bringt?

Carolin Ströbele schreibt bei zeit.de: "Der Weihnachtsfilm zum zweiten Pandemiewinter: Wichtelmagie, Animation und ein bisschen 'Game of Thrones' verbinden sich zu einer rasanten, nicht immer frohen Botschaft." Die Botschaft dauert übrigens 106 Minuten. Teile der Rahmenhandlung spielen im London der Gegenwart, wo Maggie Smith ("Downton Abbey", "Harry Potter") in Gestalt der alten Tante Ruth die Geschichte für ihre Neffen und Nichten behutsam entwickelt.

Besetzung: Welche Schauspieler spielen die Hauptrollen im Cast von "Ein Junge namens Weihnacht"?

Maggie Smith als Tante Ruth

als Tante Henry Lawfull als Nikolas

Kristen Wiig als Tante Carlotta

als Tante Isabella O'Sullivan als Andrea

Jim Broadbent als König

Philip Lenkowsky als Hessu

als Hessu Eden Lawrence als Patrick

Joel Fry als Matt

Fry als Matt Ayomide Garrick als Moppel

Michiel Huisman als Joel

als Rune Temte als Anders

Regie: Gil Kenan. Das Drehbuch stammt von Ol Parker und Gil Kenan. Es basiert auf dem Buch von Matt Haig. Produktion: Graham Broadbent und Pete Czernin (Blueprint Pictures) sowie Studiocanal.

Stream von "Ein Junge namens Weihnacht" bei Sky Ticket

"Ein Junge namens Weihnacht": Der Trailer zum Film bei Sky Ticket