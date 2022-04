"Ein Mann namens Ove": Termin, Handlung, Darsteller und Übertragung

"Ein Mann namens Ove" läuft in Kürze im ZDF. TV-Termin? Schauspieler? Handlung? Wie funktioniert die Übertragung im TV oder Stream? Gibt es eine Wiederholung? Hier erfahren Sie alles.

Ein Mann namens Ove (Original: "En man som heter Ove") ist ein schwedisches Filmdrama aus dem Jahr 2015, das demnächst im ZDF auf dem Programm steht. Hier kommt alles Wissenswerte: Termin, Handlung, Darsteller und Details zur Übertragung.

"Ein Mann namens Ove": Wann ist der TV-Termin im ZDF?

Der Sender hat die Übertragung von "Ein Mann namens Ove" für Dienstag, 19. April 2022, angekündigt. Start ist um 20.15 Uhr, der Film dauert ungefähr 110 Minuten.

Handlung: Worum geht es bei "Ein Mann namens Ove"?

"Ein Mann namens Ove" ist ein Filmdrama vom Regisseur Hannes Holm aus dem Jahr 2015. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Fredrik Backman aus dem Jahr 2012.

Der pedantische, verwitwete Griesgram Ove lebt in einer Reihenhaussiedlung in Schweden. Seit seine Frau nicht mehr lebt, hat er das Leben satt und schikaniert vor lauter Frust seine Nachbarn. Er beschließt, ein Ende zu machen. Ove meldet sein Telefon ab und knüpft sich einen Strick.



Doch so einfach ist das gar nicht mit dem endgültigen Abhauen - jedes Mal wird er gestört. Immer will einer was von ihm, meistens sind es seine Nachbarn, die er so dick hat. Und so kehrt Ove, ohne es zu wollen oder auch nur zu bemerken, Schritt für Schritt ins Leben zurück.

Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Ove ist 59 Jahre alt. Beide Elternteile sind früh gestorben. Viele Jahre hat er für die Bahn gearbeitet, anschließend noch ein Ingenieursstudium gemacht. 43 Arbeitsjahre liegen hinter ihm, als er von einem Tag auf den anderen gefeuert wird. Zu Haus wartet niemand auf Ove, weil seine geliebte Frau Sonja kurz zuvor an Krebs gestorben ist. Auch vorher hatten die beiden es alles andere als rosig - bei einem Busunfall in Spanien verloren sie ihr Kind. Außerdem wurde Sonja so schwer verletzt, dass sie danach auf den Rollstuhl angewiesen war. Viele Schulen wollten die hervorragende Lehrerin nicht beschäftigen, weil sie keine behindertengerechten Zugänge hatten. Ove allerdings hat seiner Frau immer beigestanden und buchstäblich die Wege für sie geebnet. Nun hockt er also allein in seinem Reihenhaus und entwickelt eine Art Blockwart-Mentalität - er kontrolliert pedantisch, dass in dem Viertel alles seine Ordnung hat. Schwedens Superstar Rolf Lassgård glänzt in der Rolle des Miesepeters mit großem Herzen.

Besetzung von "Ein Mann namens Ove": Welche Schauspieler sind im Cast?

Rolf Lassgård : Ove Lindahl

: Viktor Baagøe: Ove mit sieben Jahren

mit sieben Jahren Filip Berg : Ove als junger Mann

: als junger Mann Bahar Pars : Parvaneh

: Parvaneh Zozan Akgün: Nasanin

Tobias Almborg: Patrik

Ida Engvoll: Sonja

Börje Lundberg: Rune

"Ein Mann namens Ove" – Übertragung im TV oder Stream? Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie mögen, können Sie sich den Film ganz konventionell im linearen ZDF-Programm anschauen - 19.4.22 zur Primetime, also um 20.15 Uhr. Falls Sie zu dem Termin gerade Chorprobe haben oder sonstwie zeitlich unabhängig sein wollen oder müssen, ist die Mediathek des Senders ein hervorragender Tipp für Sie. Dort läuft der Film nämlich nicht nur zeitgleich, sondern er bleibt noch eine ganze Weile kostenlos abrufbar. Und das, so oft Sie wollen - soviel zum Thema Wiederholung.