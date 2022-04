Ein Sommer am Gardasee im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 18.4.22 den Film "Ein Sommer am Gardasee". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Sie haben Lust auf schöne Unterhaltung und tolle Landschaften? Dann sollten Sie sich im April unbedingt "Ein Sommer am Gardasee" im ZDF anschauen. Informationen gefällig? Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es den Film auch als Stream in der ZDF-Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Ein Sommer am Gardasee" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Sommer am Gardasee" ist am Montag, 18. April 2022, im ZDF zu sehen. Beginn: um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 90 Minuten beste Unterhaltung freuen. Sie haben schon etwas anderes vor? Macht nichts: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Sommer am Gardasee"

Nell Berger ist das Wohlergehen aller anderen immer am wichtigsten. Seit ihre Eltern gestorben sind, kümmert sie sich in erster Linie um ihre Geschwister. Sie sollen es möglichst gut haben. Was mit ihr und ihren Wünschen ist? Nebensache! Doch das soll sich nun ändern. Nell beschließt, als Gleitschirmlehrerin endlich ihren Träumen zu folgen. Darin bestärkt wird sie von Fluglehrer Lukas, der sie ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen. Simone, der eher bodenständige Besitzer eines Restaurant, argumentiert gegen den Wunsch.

Nell ist hin- und hergerissen. Einerseits möchte sie endlich am Gardasee in die Lüfte steigen und all das Leid, all das Aufopfern hinter sich lassen. Mit Lukas hat sie diesbezüglich einen kongenialen Partner, der sie die Vergangenheit ausblenden lässt. Simone schafft es derweil, Nell mit seiner Kochkunst in andere Sphären reisen zu lassen. Für was wird sich Nell entscheiden? Und vor allem auch: für wen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Sommer am Gardasee" im Cast

Nell - Pia Micaela Barucki

- Pia Micaela Barucki Simone - Stefano Bernardin

Viola - Samirah Breuer

Giovanna - Daniela Ziegler

Lukas - Joshua Grothe

Rosa - Liane Forestieri

Diego - Sascha Pederiva

Giuseppe - Eduardo Mulone

Bernd - Marian Kindermann

Thorsten - Alexander Weise

Gabriele - Johannes Geller

Fabiana - Mirella Cicilano

Carabiniere - Marco Boriero

"Ein Sommer am Gardasee" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Sommer am Gardasee" klingt spannend, der Montag aber unpassend? ist genau das, was Sie unter guter Unterhaltung verstehen, am Samstag sind Sie aber schon verabredet? Kein Problem: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

