Ein Sommer in der Bretagne im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 23.1.22 die Romanze "Ein Sommer in der Bretagne". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantikzeit zum Jahresstart: Im ZDF läuft im Januar "Ein Sommer in der Bretagne". Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Ein Sommer in der Bretagne" am 23.1.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in der Bretagne" kommt am Sonntag, 23. Januar 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund anderthalb Stunden. Wer am Sonntag keine Zeit hat, findet den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Sommer in der Bretagne"

Es sind schmerzhafte Tage, die hinter Britta liegen. Die Tierärztin hat gerade die Trennung von ihrem Ex verarbeitet. Nun hat sie genug vom Trübsein blasen - und möchte wieder voller Optimismus durchstarten. Sie weiß auch schon genau, wo sie den Neustart wagen möchte: in der Bretagne. Sogar ein Wunschhaus hat sie bereits gefunden. Das Problem: Sie ist nicht die einzige Interessentin: Auch Yves möchte es erwerben. Er wohnt nebenan, möchte das Nachbarhaus an Urlauber vermieten. Mit dem Fischfang alleine kann er sich nicht mehr über Wasser halten.

Auch wenn die beiden unwissentlich Kontrahenten sind, so entwickeln sie doch eine Sympathie füreinander. Mit ihrer unbändigen Lebenslust und ihrem Optimismus zieht sie ihn unweigerlich in seinen Bann. Während Yves irgendwann erfährt, dass auch Britta für das Haus ein Gebot abgegeben hat, tappt diese noch im Dunkeln. Als sie herausbekommt, dass auch ihr Angebeter heimlich an dem Haus dran ist, ist sie schwer verletzt und hinterfragt alles.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Sommer in der Bretagne" mit im Cast

Britta - Kristin Suckow

Yves - Karim Chérif

Emanuel - André Jung

Nanette - Brigitte Zeh

Jens - Eric Klotzsch

Nina - Katharina Heyer

George - François Smesny

Florent - Nicolas Garin

"Ein Sommer in der Bretagne" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in der Bretagne" ist genau Ihr Fall, am Sonntagabend haben Sie aber bereits etwas anderes vor? Macht nichts: Der Film steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek. (AZ)