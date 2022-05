Ein Sommer in der Toskana im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 5.6.22 den Film "Ein Sommer in der Toskana". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Unterhaltung mit besten Aussichten: Das ZDF bringt im Juni "Ein Sommer in der Toskana" auf die deutschen Bildschirme. Und wir verraten Ihnen an dieser Stelle alle wichtigen Infos: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit dabei? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek? In diesem Artikel erfahren Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Ein Sommer in der Toskana" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in der Toskana" läuft am Sonntag, 5. Juni 2022, im ZDF. Start ist zur Primetime, um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Unterhaltung freuen. Sie haben am Sonntag schon was vor? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Sommer in der Toskana"

Es ist ein Geheimnis, das Gloria über 25 Jahre hinweg sogar vor ihrer Familie verborgen hat: Sie pflegte eine liebevolle Affäre zu Emmanuele della Torre. Einmal im Jahr trafen sich die beiden heimlich in der Toskana. Niemand sollte etwas vom Glück erfahren. Auch nicht Laura, die Tochter von Gloria. Doch als diese nach dem Tod der Mutter in die Toskana reist, findet sie alles heraus. Für Laura bringt die Entdeckung einigen Trubel mit sich. Erst recht, als sie sich in Alessandro verliebt. Er ist der Sohn von Emanuele - und sieht sich gerade Ermittlungen ausgesetzt wegen krimineller Machenschaften.

In Prato sollen 300.000 Menschen aus China unter unwürdigen Bedingungen Mode herstellen. Auch namhafte Labels aus ganz Europa gehören zu den Abnehmern. Modejournalistin Laura ist vor Ort und ermittelt. In ihren Fokus gerät auch Alessandro. Plötzlich findet sich Laura wieder in einem komplizierten Geflecht aus familiärem Chaos und kriminellen Machenschaften.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Sommer in der Toskana" im Cast

Laura Hansen - Wolke Hegenbarth

- Wolke Hegenbarth Alessandro della Torre - Kerem Can

Emanuele della Torre - Rolf Sarkis

Elisa della Torre - Susanna Capurso

Johanna Tessinaro - Laura Lo Zito

Viviane Kaufmann - Megan Gay

- Megan Gay Andrea Cataldo - Giuseppe Rizzo

"Ein Sommer in der Toskana" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in der Toskana" klingt nach bester Unterhaltung, der Sonntagabend ist aber schlecht? Macht nichts: Das ZDF stellt den Film auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

(AZ)