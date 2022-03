Ein starkes Team - Abgestürzt im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 19.3.22 den Krimi "Ein starkes Team - Abgestürzt". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der März wird kriminell gut: Im ZDF läuft der Samstagskrimi "Ein starkes Team - Abgestürzt". Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Parte? Wie ist die Handlung? Steht die Episode auch als kostenloser Stream in der Mediathek? Lesen Sie alle Antworten in diesem Text.

TV-Termin: "Ein starkes Team - Abgestürzt" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein starkes Team - Abgestürzt" läuft am Samstag, 19. März 2022, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an und ist in der ZDF-Mediathek als kostenloser Stream verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein starkes Team - Abgestürzt"

Carsten Niemeyer ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Wie so oft, ist die Nachfrage größer als das Angebot. Niemeyer muss sich also auf Massenbesichtigungen einlassen. Bei einer stürzt er vom Balkon - und erliegt seinen Verletzungen. Trotz des großen Andrangs will keiner etwas mitbekommen haben. Das "starke Team" kann das kaum glauben - und startet seine Untersuchungen.

Die Experten finden heraus, dass Niemeyer gemeinsame Sache mit der Maklerin gemacht und somit bereits den Zuschlag für die neue Bleibe erhalten hatte. Hat sich ein Mitbewerber dafür gerächt? Otto und Linett halten das für plausibel. Als dann aber auch die Leiterin einer Kita ermordet wird und es einen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen zu geben scheint, eröffnet sich für das Ermittlerteam eine ganz neue Perspektive.

Was weiß etwa Peter Roth über die beiden Fälle? Der Mann war bei der Wohnungsbesichtigung dabei - und hat die Kitaleiterin ausgerechnet am Tatabend besucht. Alles deutet auf einen schnellen Ermittlungserfolg hin. Dann aber überschlagen sich die Ereignisse.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein starkes Team - Abgestürzt" im Cast

Otto Garber - Florian Martens

- Linett Wachow - Stefanie Stappenbeck

- Reddemann - Arnfried Lerche

Sebastian Klöckner - Matthi Faust

- Sputnik - Jaecki Schwarz

Dr. Gabriele Simkeit - Eva Sixt

- Rolf Christiansen - Heikko Deutschmann

- Anne Niemeyer - Klara Deutschmann

- Stefan Meinhard - Arnd Klawitter

- Karina Kallwitz - Taneshia Abt

- Taneshia Abt Margaretha Kienzle - Katharina Blaschke

- Simone Friedrich - Brigitte Zeh

- Sophie Jung - Stephanie Japp

- Judith Roth - Christin Nichols

- Carsten Niemeyer - Mario Klischies

"Ein starkes Team - Abgestürzt" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Die Infos zu "Ein starkes Team - Abgestürzt" klingen spannend, der Samstagabend ist aber unpassend für Sie? Kein Problem: Das ZDF stellt die Folge auch als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek.

(AZ)