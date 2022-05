Ein starkes Team - Die letzte Reise im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 14.5.22 den Krimi "Ein starkes Team - Die letzte Reise". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Mai: Das ZDF bringt heute "Ein starkes Team - Die letzte Reise" auf die deutschen Bildschirme. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek? Wir haben alle Informationen für Sie zusammengetragen.

TV-Termin: "Ein starkes Team - Die letzte Reise" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein starkes Team - Die letzte Reise" läuft am Samstag, 14. Mai 2022, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an und ist auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein starkes Team - Die letzte Reise"

Hat wirklich überhaupt niemand eine Ahnung, wie ein Wachmann am Westhafen ums Leben gekommen ist? Seine Leiche wird im Wasser treibend aufgefunden. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte zum Fall - und alle Befragten hüllen sich in Schweigen. Das starke Team startet seine Ermittlungen und nimmt schnell Spediteur Kunze in den Fokus. Doch der scheint ein Alibi zu haben.

Haben die drei Unbekannten was mit dem Fall zu tun, die auf der Überwachungskamera zu erkennen sind? Einer der drei sieht auch wie Ben Kolberg, der Ex-Kollege von Linett und Otto. Er hatte vor einiger Zeit Deutschland verlassen. Ist er für einen Mord zurückgekehrt? Seltsam in jedem Fall, dass er in der Klemme zu stecken und unter falschem Namen unterwegs zu sein scheint.

Bei näherer Betrachtung zerschlägt sich doch das Alibi von Kunze. Wieso hat der Mann gelogen? Weiß er doch sehr genau um die Umstände des Todes des Wachmannes? Hat es etwas mit seinem unfreiwilligen Kontakt zur kolumbianischen Drogenmafia zu tun?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein starkes Team - Die letzte Reise" im Cast

Otto Garber - Florian Martens

- Linett Wachow - Stefanie Stappenbeck

- Reddemann - Arnfried Lerche

Sebastian Klöckner - Matthi Faust

- Sputnik - Jaecki Schwarz

Dr. Gabriele Simkeit - Eva Sixt

- Ben Kolberg - Kai Lentrodt

- Alicia Schröder - Isabel Thierauch

- Isabel Thierauch Dr. Uwe Kunze - Johann von Bülow

- Celina Kunze - Mia Kasalo

- Luis Gonzales - Oscar Ortega Sánchez

- Oscar Ortega Sánchez Rodriguez - Fabian Joest Passamonte

Helmut Rossner - Andreas Berg

"Ein starkes Team - Die letzte Reise" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein starkes Team - Die letzte Reise" möchten Sie nicht verpassen, am Samstag sind Sie aber bereits verplant? Kein Problem: Der Krimi steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

