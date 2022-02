"Ein Taunuskrimi - Muttertag" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 16.2.22 den zweiten Teil von "Ein Taunuskrimi - Muttertag". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Spätwinter: Im ZDF kommt "Ein Taunuskrimi - Muttertag" zur Ausstrahlung. Sie suchen nach Informationen zum Zweiteiler? Dann sind Sie hier richtig: In diesem Text lesen Sie, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, welche Handlung Sie erwartet und ob die beiden Episoden auch als Stream in der Mediathek zur Verfügung stehen.

TV-Termin: "Ein Taunuskrimi - Muttertag" am 16.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

Der erste Teil von "Ein Taunuskrimi - Muttertag" lief am Montag, 14. Februar 2022, im ZDF. Der zweite Teil kommt am Mittwoch, 16. Februar auf dem selben Sender. Die Episoden starten um 20.15 Uhr und dauern rund anderthalb Stunden an. Wer an den Tagen keine Zeit hat, muss sich nicht ärgern: "Ein Taunuskrimi - Muttertag" steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Taunuskrimi - Muttertag"

Eine furchtbare Mordserie schreckt das kleine Mammolshain im Taunus auf. Die Menschen sind überaus besorgt. Wer steckt hinter den Verbrechen? Das aktuelle Opfer ist Theodor Reifenrath. Der Rentner hatte ein ruhiges Leben mit seiner Frau in einem Haus direkt am See gelebt - bis seine Geliebte eines Tages starb. Damals galt Suizid als die wahrscheinlichste Todesursache, auch wenn der Leichnam nie gefunden werden konnte.

Theodor und seine Frau hatten jahrelang Pflegekinder bei sich. Wie das Ermittlerteam um Pia Sander und Oliver von Bodenstein herausfinden, trugen die Heranwachsenden seelische Blessuren von dieser Zeit davon. Demensprechend groß ist das Interesse der Expertin und des Experten, die mittlerweile erwachsenen Pflegekinder zu befragen.

An Dramatik gewinnt der Fall noch, als die Ermittler neben dem Haus des Rentners Teile von drei Frauenleichen finden. Um wen handelt es sich dabei? Was wissen die Pflegekinder über das Leben des Rentners? Und wieso mordet der aktuelle Täter immer zum Muttertag?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Taunuskrimi - Muttertag" im Cast

Pia Sander - Annika Kuhl

- Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann

Kai Ostermann - Michael Schenk

Dr. Nicola Engel - Maria-Lou Sellem

- Kim Freitag - Daniela Holtz

- Henning Kirchhoff - Thomas Unger

- Joachim Vogt - Andreas Lust

- Fridtjof Reifenrath - Max Hopp

- Claas Reker - Cornelius Obonya

- Sascha Lindemann - Tobias Langhoff

- Ramona Lindemann - Claudia Geisler-Bading

- Rita Reifenrath - Imogen Kogge

- Martina Siebert - Sophie von Kessel

- Theodor "Theo" Reifenrath - Thomas Thieme

- Dr. Harding - Harald Krassnitzer

Ramona Lindemann (11 Jahre) - Yolanda Schlagintweit

(11 Jahre) - Ramona Lindemann (29 Jahre) - Stephanie Lexer

(29 Jahre) - Claas Reker (28 Jahre) - Sebastian Jehkul

(28 Jahre) - Sebastian Jehkul Claas Reker (15 Jahre) - Philipp M. Franck

"Ein Taunuskrimi - Muttertag" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Ein Taunuskrimi - Muttertag" hat Ihr Interesse geweckt, der Montag und der Mittwoch passen aber nicht in Ihre Planung? Dann schauen Sie sich die beiden Teile doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

