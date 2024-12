In Ludwigsburg haben bisher noch Unbekannte aus einem Wohnhaus Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter sollen ein Fenster auf der Hausrückseite aufgehebelt haben, wie die Polizei mitteilte. So konnten sie im Laufe des Freitags in das Haus einsteigen und den Schmuck stehlen. Die Polizei schätzt den Wert des Schmucks auf etwa 10.000 Euro.

