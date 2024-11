Einbruch auf dem Windsor Anwesen: War Prinzessin Kate in Gefahr?

Nach einem schweren Jahr für Prinzessin Kate wird es gefühlt nicht ruhiger. Nachdem sie und ihr Schwiegervater, König Charles III., mit Krebs diagnostiziert wurden, zog sich Kate für eine ganze Weile aus der Öffentlichkeit zurück. Erst im September konnte sie das Ende ihrer Chemotherapie verkünden. Nun sind auch noch Diebe auf das Gelände von Schloss Windsor gelangt. Auf dem Anwesen der königlichen Familie haben die Einbrecher der Tagesschau zufolge zwei Fahrzeuge aus einer Scheune gestohlen. Was ist passiert und waren Prinzessin Kate, Thronfolger Prinz William und ihre Familie in Gefahr?

Diebe auf Windsor: Was ist nachts auf dem Anwesen passiert?

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun zuerst berichtete, schlugen die maskierten Eindringlinge nachts zu, als Kronprinz William, seine Frau Kate und ihre gemeinsamen drei Kinder im nahe gelegenen Haus Adelaide Cottage schliefen. Die Polizei teilte mit: „Die Eindringlinge betraten ein Farmgebäude und stahlen einen schwarzen Isuzu Pick-up und ein rotes Quad-Bike. Sie flüchteten dann in Richtung Old Windsor/Datchet.“

So sollen die Einbrecher einen rund zwei Meter hohen Zaun überwunden haben. Die Flucht sei ihnen gelungen, indem sie mit einem gestohlenen Transporter ein Tor durchbrochen hätten. Das königliche Anwesen um Schloss Windsor hat eine sehr große und weitläufige Fläche, etwa so groß wie 9000 Fußballfelder.

Einbruch in Windsor: Wie gefährlich war es für die Royals?

Wie The Sun erklärt, sei das Tor, das die Täter nutzten, nur fünf Minuten von Adelaide Cottage, also dem Wohn- und Schlafort von William und Kate entfernt. Laut BBC waren zum Zeitpunkt des Einbruchs König Charles III. und Königin Camilla nicht vor Ort. Es habe aber keine Gefahr für die Familie bestanden.

Bis heute sind die Täter nicht gefasst. Der Einbruch hat sich laut BBC bereits am Sonntag, 13. Oktober 2024, ereignet. Das ist nicht der erste Vorfall mit Sicherheitsschreck. Am ersten Weihnachtstag 2021 war ein bewaffneter Mann festgenommen worden, der auf das Schlossgelände mit einer Armbrust eingebrochen war. Er wollte nach eigenen Worten die damalige Königin Elizabeth II. töten. Im vergangenen Jahr verurteilte ihn ein Gericht zu neun Jahren Haft in einer psychiatrischen Hochsicherheitseinrichtung.

