Ein Mann und eine Frau sollen in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) in eine Apotheke eingebrochen sein und Medikamente im Wert von bis zu 100.000 Euro gestohlen haben. Der 40-Jährige und die 33-Jährige wurden nach der Tat in der Nacht auf Freitag im Rahmen einer Fahndung festgenommen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Sie sollen über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in das Labor der Apotheke gelangt sein. Dort sollen sie Schränke durchwühlt und die Medikamente gestohlen haben, teilte die Polizei weiter mit. In einem Auto, das in der Nähe des Ortes der Festnahme abgestellt war, fand die Polizei Beweismittel. Um welche Art von Beweismittel es sich handelte, war zunächst unklar.

Gegen den 40-Jährigen bestand ein Haftbefehl aus einem anderen Verfahren. Unter anderem ging es um Delikte wie Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung. Er sollte Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen die Frau lag bislang kein ausreichender Haftgrund vor. Möglicherweise gebe es noch weitere Täter. Die Ermittlungen laufen.