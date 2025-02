Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen

Unbekannte haben bei einem Einbruch in einem Juweliergeschäft in Heilbronn eine Beute von mehreren Hunderttausend Euro gemacht. Sie hätten sich in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und Schmuck gestohlen, sagte eine Polizeisprecherin. Noch fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hätten.

Schmuck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Juweliergeschäft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heilbronn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis