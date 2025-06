Marktbetreiber bei Raubüberfall verletzt

Ein Marktbetreiber hat in Nordhessen durch Zufall zwei Einbrecher überrascht. Sie bedrohten den Mann und verletzten ihn, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Die Täter brachen am frühen Morgen in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) in einen Getränkemarkt mit integrierter Kaffeerösterei ein. Sie trafen dort auf einen der Marktbetreiber, der sich zu dieser Zeit zufällig in dem Objekt aufgehalten hatte.

Mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohten die beiden Täter den 55-Jährigen, forderten Bargeld und schlugen ihn mit Fäusten ins Gesicht. Der Betreiber wurde durch die Schläge leicht verletzt. Anschließend verließen die beiden Täter mit der Beute in unbekannter Höhe den Markt und flüchteten zu Fuß.