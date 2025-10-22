Heile Welt in der „Schwarzwaldklinik“: Die wohl legendärste deutsche TV-Serie wird 40 Jahre alt

Sie war die Mutter aller deutschen Krankenhausserien, ein Heile-Welt-Blockbuster mit Herz, Schmerz und Bollenhut. Die „Schwarzwaldklinik“ lockte in den 80er Jahren mit ihren salbungsvollen Geschichten zwischen Waldeslust und Wirbelbruch bis zu 28 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme der Bundesrepublik. Vor 40 Jahren, am 22. Oktober 1985, startete der Straßenfeger mit dem gütigen Professor Klaus Brinkmann (Klausjürgen Wussow), seinem feschen Sohn Udo (Sascha Hehn) und der von Gaby Dohm gespielten Schwester Christa.

Mit ihrem süffigen Mix aus Schwarzwaldmädel-Romantik und Weißkittel-Dramatik entfachte die Serie einen Kult, der bis heute nachwirkt. Die Fernseh-Saga aus der Helmut-Kohl-Ära ist der Ahnherr von Erfolgsformaten wie „Der Bergdoktor“, und ins liebliche Glottertal bei Freiburg, wo die Storys spielen, pilgern neugierige Fans nach wie vor.

Im Ernstfall wollten sich insbesondere alte Menschen nur von Professor Brinkmann behandeln lassen

Die von Wolfgang Rademann (1934-2016) produzierte ZDF-Serie war der unangefochtene TV-Platzhirsch in der Bundesrepublik jener Jahre. Fans aus ganz Deutschland strebten zu den Drehorten im Hochschwarzwald, allen voran zum Carlsbau im Glottertal, dessen schmucke Fassade als Außenkulisse diente. In dem Jugendstil-Gebäude war seinerzeit eine Kurklinik der Landesversicherungsanstalt Württemberg untergebracht, und die echten Patienten fühlten sich von den vielen Schaulustigen, die sie begafften, nicht selten belästigt.

Der Legende nach ließen sich insbesondere viele alte Menschen im Ernstfall vom Rettungswagen hierherfahren und wollten partout von Professor Brinkmann persönlich behandelt werden. Klausjürgen Wussow (1929-2007) wurde mit seiner Arztrolle so stark identifiziert, dass ihn viele Zuschauer allen Ernstes um medizinischen Rat baten. Als sein Wohnhaus diente bei den Dreharbeiten das pittoreske Heimatmuseum Hüsli im Landkreis Waldshut.

Sogar populäre US-Formate wie „Dallas“ konnten nicht mit der Zugkraft des am Samstagabend gezeigten Hybrids aus Heimatfilm, Arztserie und Seifenoper konkurrieren. Es gab Romane zur Schwarzwaldklinik, die Darsteller wurden zu Superstars, und die Punkband „Die Toten Hosen“ arbeitete sich in einem ironischen Song an dem Kult ab. Doch auch weltweit zog „Die Schwarzwaldklinik“ das Publikum in den Bann: 43 Länder strahlten den Megaerfolg aus, dessen Vorbild die tschechische Fernsehserie „Das Krankenhaus am Rande der Stadt“ war.

Die „Schwarzwaldklinik“ erreichte einen Marktanteil von bis zu 60 Prozent

Mit einem Marktanteil von bis zu 60 Prozent erreichte die „Schwarzwaldklinik“ eine Quote, die bis heute keine andere deutsche Serie übertroffen hat. Viele Medienwissenschaftler wollten das Erfolgsgeheimnis ergründen, etwa in Studien wie „Fluchtmodell Schwarzwaldklinik. Eine Familienserie als Rückzugsmöglichkeit in eine vereinfachte, heimatliche Welt“. 1989 wurden die Arztgeschichten zwar nach 70 ereignisreichen Episoden eingestellt, doch die Faszination riss lange nicht ab. Fast 15 Millionen Zuschauer waren dabei, als 2005 zum 20. Geburtstag ein „Schwarzwaldklinik“-Film über den Bildschirm flimmerte. Pünktlich zum 40. Geburtstag hat das ZDF alle Folgen des Klassikers mit der legendären Titelmelodie zum nostalgischen Wiedersehen auf Abruf in seine Mediathek gestellt.

Viele Szenen des populären Klinik-Knallers aus dem Glottertal wurden übrigens in einem Studio in Hamburg gedreht – das berühmte schmucke Klinikgebäude diente nur für die Außenaufnahmen. Produzent Rademann hatte den mehr als 100 Jahre alten Bau auf der Suche nach einem Drehort gefunden. Nach langem Leerstand beherbergt das Gebäude seit 2014 eine Klinik für psychosomatische Erkrankungen.