Mehrere Wahlplakate in Frankfurt angezündet

In Frankfurt sind am Wochenende mehrere Wahlplakate angezündet worden. Tatverdächtige seien noch keine ermittelt worden, sagte ein Polizeisprecher. Gebrannt hat es in der Nacht zum Samstag und am Samstag in den Stadtteilen Kalbach-Riedberg, Eckenheim und Eschersheim.

Kurz vor Mitternacht sei die Polizei am Freitag über brennende Plakate in Frankfurt-Kalbach-Riedberg informiert worden. Als die Beamten eintrafen, hingen den Angaben zufolge nur noch Reste an einem Laternenmast. Zu welcher Partei die beiden Wahlplakate gehörten, war zunächst nicht bekannt.

Am Samstagnachmittag seien zuerst in Eckenheim, dann in Eschersheim brennende Wahlplakate gemeldet worden. In Eckenheim waren den Angaben zufolge nur noch verkohlte Überreste da, als die Polizei eintraf. Zu welcher Partei das Plakat gehörte, war nicht bekannt.

Knapp zehn Minuten später entdeckten Polizisten in Eschersheim zwei brennende Plakate der «Freien Wähler». Die Beamten löschten das Feuer selbst.