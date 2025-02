Einfacher Test an den Füßen: So können Diabetiker prüfen, wie es um ihre Nervenbahnen steht

Diabetes – genauer: Diabetes mellitus – ist in Deutschland weitverbreitet. Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um eine Erkrankung, sondern um einen Überbegriff. Laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) gibt es verschiedene Diabetes-Formen. Typ-1- und Typ-2-Diabetes gelten als Hauptformen der Erkrankung. Allen gemein ist aber ein erhöhter Blutzucker, da der Körper kein eigenes Insulin produzieren kann oder eine Insulinresistenz besteht.

Sind die Blutzuckerwerte erhöht, kann das laut dem Diabetesinformationsportal diabinfo.de zu Nervenschädigungen führen. Sind mehrere Nerven betroffen, wird von einer Polyneuropathie (PNP) gesprochen. Je nachdem, welche Bereiche betroffen sind, können Taubheitsgefühle und Schmerzen in Händen und Füßen die Folge sein. Während Menschen mit Typ-1-Diabetes die Erkrankung durch einen gesunden Lebensstil und ein gutes Blutzuckermanagement umgehen können, geht das bei Typ-2-Diabetes nicht direkt.

Um Komplikationen oder einen diabetischen Fuß zu verhindern, ist es wichtig, eine PNP früh zu erkennen. Eine Forschungsgruppe der Universitätsmedizin Magdeburg hat genau dafür nun einen innovativen Test entwickelt, der spielerisch überprüfen soll, wie gut die Nervenbahnen bei Menschen mit Diabetes noch funktionieren.

Nerven bei Diabetes im Blick behalten: Warum braucht die Medizin einen neuen Test?

Die Studie zur spielbasierten Diagnostik von PNP wurde im Oktober 2024 im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht. Warum aber das Ganze? Den Studienautoren zufolge ist es oft schwer, eine Nervenschädigung frühzeitig zu erkennen, weil diese bei Menschen mit Diabetes oder dem sogenannten metabolischen Syndrom oft schleichend beginnt. Gleichzeitig würden 25 bis 50 Prozent der Diabetikerinnen und Diabetiker im Laufe ihrer Erkrankung eine PNP entwickeln. 19 bis 34 Prozent hätten mit Gewebeschäden oder Fußgeschwüren zu kämpfen. Auch Amputationen seien bei einer fortgeschrittenen Nervenschädigung nicht ungewöhnlich.

Über Hautbiopsien und Nervenleitmessungen kann eine PNP zwar nachgewiesen werden, zur Routineuntersuchung eignen sich die komplizierten Tests laut den Autoren aber nicht. Einfachere Methoden würden zudem nicht konsequent genug eingesetzt. Nur 35 Prozent der Hochrisiko-Patienten würden regelmäßig Neuropathie-Tests erhalten.

Der spielerische Ansatz aus der Studie könnte hier helfen. Die Forschenden haben ein System entwickelt, das mithilfe von drucksensiblen Einlegesohlen und Videospielen die Nervenfunktion in den Füßen testen soll. Die ermittelten Werte wurden in Echtzeit an eine App und eine Datenbank übermittelt und konnten somit sofort ausgewertet werden.

Nervenschädigungen per Videospiel erkennen: Wie funktioniert das?

An der Studie haben insgesamt 329 Menschen teilgenommen, 299 mit Diabetes und 30 mit dem metabolischen Syndrom. Mithilfe von Drucksensoren in ihren Schuhen haben sie vier verschiedene Videospiele gespielt, die wiederum die Nervenfunktion der Probandinnen und Probanden überprüft haben. Den Autoren zufolge hat das spielbasierte System „in nur 15 Minuten eine verlässliche Einschätzung der peripheren Nervenfunktion“ geliefert.

Bewertet wurden Fähigkeiten wie Reaktionszeit, Gefühl, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Ausdauer und Muskelkraft. Außerdem wurden spezifische Spielmerkmale ausgewertet und mit den Ergebnissen von Nervenleitfähigkeitsstudien und Neuropathie-Symptomen verglichen. Anhand dieser Daten konnte das KI-Modell PNP mit einer Genauigkeit von 81,7 Prozent erkennen und dabei sogar asymmetrische Formen sowie noch unbemerkte Nervenschädigungen feststellen. Unter den Teilnehmenden wurde bei 247 von 329 eine PNP festgestellt.

Wie geht es nun weiter? Die Studienautoren sehen die KI-gestützte und spielbasierte Anwendung als „vielversprechenden Weg für das Screening und die Klassifizierung von PNP“ an. Immerhin ist sie einfach und auch ohne medizinisches Fachpersonal durchzuführen. Die Forschenden planen, die Technologie weiterzuentwickeln und in telemedizinische Plattformen zu integrieren. Auch der Einsatz von Virtual Reality könnte den Autoren zufolge helfen, noch genauere Diagnosen zu ermöglichen.

Übrigens: In der Forschung gibt es auch Studien zu einem bestimmten Darmbakterium, das Diabetes-Medikamente und Spritzen wie Ozempic überflüssig machen könnte. Außerdem gibt es neue Erkenntnisse zu einem Schlüsselprotein, das überschüssiges Insulin abbauen kann und so in der Diabetes-Therapie eine wichtige Rolle spielen könnte.