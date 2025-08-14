Icon Menü
Einkommenssteuer: «Die Steuer macht das Amt» - Lorz stellt Pilotprojekt vor

Einkommenssteuer

«Die Steuer macht das Amt» - Lorz stellt Pilotprojekt vor

Die Steuererklärung ist für viele Arbeitnehmer eine ungeliebte jährliche Herausforderung. Wie wäre es, wenn das Finanzamt diesen Papierkram erledigt? Hessen testet nun in Kassel ein neues Verfahren.
Von dpa
    •
    •
    •
    Künftig soll für ausgewählte Steuerpflichtige ein Vorschlag für die Steuererklärung gemacht werden - vom Amt selbst (Symbolbild).
    Künftig soll für ausgewählte Steuerpflichtige ein Vorschlag für die Steuererklärung gemacht werden - vom Amt selbst (Symbolbild). Foto: Martin Schutt/dpa

    Wie wäre das: Die Steuererklärung erledigt künftig das Finanzamt für die Bürgerinnen und Bürger. Was sich auf den ersten Blick etwas seltsam anhört, soll nun in einem Pilotprojekt in der hessischen Finanzverwaltung getestet werden. Einzelheiten will Finanzminister Alexander Lorz (CDU) heute (12.00 Uhr) in Wiesbaden vorstellen.

    Bei dem Test sollen ausgewählte Steuerpflichtige aus dem Gebiet des Finanzamts Kassel automatisch einen Vorschlag für die Steuererklärung vom Amt bekommen, ohne selbst eine Erklärung abzugeben. Dieses Vorgehen solle den Menschen das Leben leichter machen, teilte das Finanzministerium mit.

