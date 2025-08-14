«Die Steuer macht das Amt» - Lorz stellt Pilotprojekt vor

Wie wäre das: Die Steuererklärung erledigt künftig das Finanzamt für die Bürgerinnen und Bürger. Was sich auf den ersten Blick etwas seltsam anhört, soll nun in einem Pilotprojekt in der hessischen Finanzverwaltung getestet werden. Einzelheiten will Finanzminister Alexander Lorz (CDU) heute (12.00 Uhr) in Wiesbaden vorstellen.

Bei dem Test sollen ausgewählte Steuerpflichtige aus dem Gebiet des Finanzamts Kassel automatisch einen Vorschlag für die Steuererklärung vom Amt bekommen, ohne selbst eine Erklärung abzugeben. Dieses Vorgehen solle den Menschen das Leben leichter machen, teilte das Finanzministerium mit.