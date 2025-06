Ermittler finden bei Drogenrazzia auch Nazi-Gegenstände

Bei einer Drogenrazzia haben Ermittler drei Wohnungen in Hessen und in Rheinland-Pfalz durchsucht. Dabei entdeckten sie auch eine größere Menge an Nazi-Devotionalien, also Gegenstände mit Bezug zur Zeit des Nationalsozialismus. Unter Verdacht stehen zwei Männer und eine Frau im Alter von 34, 36 und 38 Jahren, wie die Staatsanwaltschaft Limburg und das hessische Landeskriminalamt mitteilten. Eine 46-Jährige soll außerdem von den kriminellen Aktivitäten gewusst und dabei unterstützt haben.

Die am frühen Morgen durchsuchten Wohnungen befinden sich in Frankfurt, im Landkreis Limburg-Weilburg und im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Spezialeinheiten der Polizei waren im Einsatz. Sichergestellt wurden Datenträger, eine Gaspistole, Testosteron und eine Softairwaffe. Geprüft wird nun auch, inwieweit die NS-Gegenstände Ermittlungen nach sich ziehen.

Die Ermittler werfen den Beschuldigten unter anderem Rauschgifthandel mit Amphetamin und Ecstasy und in einem Fall auch schwere Körperverletzung vor. Einer der Verdächtigen sollte noch im Tagesverlauf vor den Haftrichter, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden soll.