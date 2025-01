Brand in Einfamilienhaus - zwei Verletzte

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Büttelborn (Landkreis Groß-Gerau) sind zwei Menschen verletzt worden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben zu den Betroffenen könne man noch nicht machen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am Abend in der ersten Etage des Hauses im Ortsteil Worfelden ausgebrochen. In dem Haus lebt laut Polizei eine fünfköpfige Familie. Die Flammen griffen auch auf den Dachstuhl über. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.