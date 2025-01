Hoher Sachschaden bei Großbrand in Bonndorf

In einem leerstehenden Hotel in Bonndorf im Schwarzwald ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hätten am Montagabend von einem Nebengebäude auf das Haupthaus übergegriffen, teilte die Polizei mit. Das Dach des Hauptgebäudes sei abgebrannt. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte den Angaben zufolge in der Nacht an. Der Brand sei aber unter Kontrolle gebracht worden. Die Einsatzkräfte hätten verhindert, dass das Feuer auf ein weiteres Haus übergriff. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.