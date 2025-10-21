Icon Menü
Einsatz der Feuerwehr: Verletzter und hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Einsatz der Feuerwehr

Verletzter und hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Auf einen siebenstelligen Betrag schätzt die Polizei den Schaden, den ein Feuer im Landkreis Limburg-Weilburg angerichtet hat. Auch ein Ersthelfer wurde verletzt.
Von dpa
    Die Feuerwehr löschte einen Brand in einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr löschte einen Brand in einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Ein Ersthelfer ist beim Brand einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen (Landkreis Limburg-Weilburg) leicht verletzt worden. Der 35-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen siebenstelligen Betrag.

    Ein Anwohner meldete das Feuer laut Polizei um 3.55 Uhr. Die Halle habe bereits in voller Ausdehnung gebrannt, als Feuerwehr und Polizei eintrafen.

    Die Bewohner zweier angrenzender Wohnhäuser mussten sicherheitshalber die Gebäude verlassen, die Feuerwehr konnte aber das Übergreifen der Flammen verhindern. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Die Brandursache war noch unklar.

