Verletzter und hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Ein Ersthelfer ist beim Brand einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen (Landkreis Limburg-Weilburg) leicht verletzt worden. Der 35-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen siebenstelligen Betrag.

Ein Anwohner meldete das Feuer laut Polizei um 3.55 Uhr. Die Halle habe bereits in voller Ausdehnung gebrannt, als Feuerwehr und Polizei eintrafen.

Die Bewohner zweier angrenzender Wohnhäuser mussten sicherheitshalber die Gebäude verlassen, die Feuerwehr konnte aber das Übergreifen der Flammen verhindern. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Die Brandursache war noch unklar.