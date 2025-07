Feuerwehr rettet Hausbewohner, Hund und Katzen

Bei einem Hochhausbrand in Hattersheim am Main hat die Feuerwehr am Nachmittag mehrere Menschen mit einer Drehleiter gerettet. Auch zwei Katzen und ein Hund wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brand war in einer Wohnung im 6. Stock ausgebrochen. Mit der Drehleiter wurden drei Menschen und die Katzen rechtzeitig aus einem verrauchten Bereich auf der Rückseite des Gebäudes gerettet. Der Bewohner der Wohnung, in der der Brand ausbrach, sowie ein Hund aus einer Nachbarwohnung konnten über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht werden.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand auf die betroffene Wohnung zu begrenzen. Wie das Feuer entstand, ist bisher unklar.