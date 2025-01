Mann will Hausbrand löschen und verletzt sich

Ein Mann hat sich bei einem Feuer in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) schwere Brandverletzungen zugezogen. Der 53-Jährige habe versucht, das Feuer in dem Mehrfamilienhaus zu löschen, teilte die Polizei mit. Er sei in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, hätten Flammen aus dem Dachgeschoss geschlagen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sei nicht zu Hause gewesen. Bis auf den 53-Jährigen seien auch keine weiteren Bewohner des Hauses vor Ort gewesen. Die Feuerwehr rettete allerdings einen Hund über eine Drehleiter aus dem Gebäude.

Hoher Sachschaden

Das Haus sei einsturzgefährdet, teilte die Polizei weiter mit. Der Einsatz dauerte am späten Abend an. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 400.000 Euro.