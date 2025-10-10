Icon Menü
Einsatz im Wetteraukreis: Schaden von 250.000 Euro nach Feuer in Holzhandel

Einsatz im Wetteraukreis

Schaden von 250.000 Euro nach Feuer in Holzhandel

Mitarbeiter eines Holzhandels im Wetteraukreis melden am Donnerstagabend einen Brand in einem Spänelager. Verletzte gibt es keine, aber der Schaden ist enorm hoch.
Von dpa
    Die Feuerwehr konnte den Brand nach ungefähr einer Stunde löschen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr konnte den Brand nach ungefähr einer Stunde löschen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Bei einem Feuer in einem Holzhandel in Gedern (Wetteraukreis) ist ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. Gemeldet worden seien die Flammen in einem Spänelager am Donnerstagabend durch Mitarbeitende des Betriebs, berichtete ein Sprecher der mittelhessischen Polizei am frühen Morgen.

    Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand nach ungefähr einer Stunde löschen können. Verletzt worden sei niemand. Über die Brandursache werde nun ermittelt.

