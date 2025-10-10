Schaden von 250.000 Euro nach Feuer in Holzhandel

Bei einem Feuer in einem Holzhandel in Gedern (Wetteraukreis) ist ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. Gemeldet worden seien die Flammen in einem Spänelager am Donnerstagabend durch Mitarbeitende des Betriebs, berichtete ein Sprecher der mittelhessischen Polizei am frühen Morgen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand nach ungefähr einer Stunde löschen können. Verletzt worden sei niemand. Über die Brandursache werde nun ermittelt.