Einsatz in Gießen: Brand in Mehrfamilienhaus - vier Menschen verletzt

Einsatz in Gießen

Brand in Mehrfamilienhaus - vier Menschen verletzt

In der Nacht alarmiert eine Frau in Gießen die Feuerwehr wegen eines Brandes im Nachbarhaus. Vier Bewohnerinnen und Bewohner erleiden eine Rauchgasvergiftung, zwei von ihnen müssen ins Krankenhaus.
    Wegen einer Rauchgasvergiftung mussten zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
    Wegen einer Rauchgasvergiftung mussten zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Durch einen Brand in einem Gießener Mehrfamilienhaus haben vier Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Gemeldet worden sei das Feuer in einer Erdgeschosswohnung in der Nacht zum Freitag durch eine Nachbarin, sagte eine Sprecherin der mittelhessischen Polizei am Morgen.

    Insgesamt vier Bewohnerinnen und Bewohner - ein 27-Jähriger, eine 31-Jährige, ein 36-Jähriger und eine 50-Jährige - hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die beiden Frauen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

    Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.

