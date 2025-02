Wie kam es zur Explosion? Ermittlungen nach Hauseinsturz

Einen Tag nach der Explosion und Zerstörung eines Hauses in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) suchen die Ermittler nach Gründen für das Unglück. Das Haus war über dem im Bett liegenden Bewohner eingestürzt. Rettungskräften gelang es nach sechs Stunden, den Mann aus dem fast völlig zerstörten und einsturzgefährdeten Gebäude herauszuholen. Der 73-Jährige, der die ganze Zeit über ansprechbar gewesen war, starb aber kurz nach der geglückten Rettungsaktion noch vor Ort im Krankenwagen.

War es ein Gasunglück?

Der Mann war von der Explosion am frühen Montagmorgen vermutlich im Schlaf überrascht worden. Die Ursache des Einsturzes war zunächst nicht klar. «Möglicherweise hängt es mit Gas zusammen», so ein Polizeisprecher. Das etwa 100 Jahre alte Haus habe eine Gasheizung gehabt.

Ein Sachverständiger vor Ort

Ein Bausachverständiger war noch am Montag am Unglücksort. Die Sicherungsarbeiten dauerten den ganzen Tag über an. Der Bereich war weiträumig abgesperrt.

Große Zerstörung

Die Feuerwehr sprach von einer starken Zerstörungskraft. Das Gebäude war wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Auch umliegende Häuser wurden beschädigt. Verletzt wurde von den Nachbarn aber niemand.

Ein Mann wird verschüttet, gerettet und stirbt dann doch. Foto: René Priebe/dpa

Ein Mann wurde verschüttet, nach sechs Stunden geborgen - und starb dann doch. Foto: Thomas Riedel/dpa

Ein Mann stirbt nach seiner dramatischen Rettung. Foto: René Priebe/dpa