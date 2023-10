5,78 Millionen Menschen sehen "Irland-Krimi"

Das Erste kann den Quotensieg am Donnerstagabend für sich mit einem Krimi verbuchen. Mit weitem Abstand belegt das ZDF den zweiten Platz mit einer Serie.

Der "Irland-Krimi" stand am Donnerstagabend in der Gunst des TV-Publikums ganz oben. Die Folge "Mond über Galway" mit Désirée Nosbusch, Declan Conlon und Rafael Gareisen lockte ab 20.15 Uhr 5,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (23,0 Prozent) vor den Fernseher. Die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" mit Tanja Wedhorn, Florian Panzner und Götz Schubert erreichte zeitgleich 3,15 Millionen (12,3 Prozent)

Die ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany" schauten sich 1,46 Millionen (6,5 Prozent) an. Die RTL-Reportagereihe "Die große GEO-Story" holten sich 1,39 Millionen (5,7 Prozent) ins Haus.

Der Fantasy-Actionfilm "Dracula Untold" mit Luke Evans, Sarah Gadon und Dominic Cooper bewegte 1,20 Millionen (4,9 Prozent) dazu, Vox einzuschalten. Die Sat.1 Dokureihe "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" wollten 740.000 Menschen (3,0 Prozent) sehen.

Mit der Kabel-eins-Realityreihe "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" verbrachten 610.000 Leute (2,6 Prozent) den Abend. RTLzwei strahlte die Gesellschaftsreportage "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" aus - das verfolgten 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,4 Prozent) auf der Mattscheibe.

(dpa)