"Aktenzeichen XY" liegt weit vorn

Das Drama "Aufbruch" mit Anna Fischer im Ersten gegen den Fahndungsmagazin-Klassiker im ZDF. Es gibt keinen Zweifel, wer am Mittwochabend das Rennen gemacht hat.

" Aktenzeichen XY... Ungelöst" lag am Mittwochabend im deutschen Fernsehen einsam an der Spitze. 4,68 Millionen Menschen (20,6 Prozent Marktanteil) schalteten ab 20.15 Uhr das ZDF-Fahndungsmagazin mit Rudi Cerne ein. Dieses Mal ging es unter anderem um eine Leiche in der Weser, ein Babyskelett in einem Wald bei Görlitz und eine mysteriöse Einbruchsserie bei einem Gastronomen aus Frankfurt/Main.

Das Erste strahlte das Drama "Aufbruch" mit Anna Fischer aus dem Jahr 2016 aus. 2,76 Millionen Menschen (12,1 Prozent) wollten die Romanverfilmung sehen. ZDFneo hatte den westfälischen Regionalkrimi "Wilsberg: Bielefeld 23" mit Leonard Lansink, Oliver Korittke und Ina Paule Klink zu bieten. 1,31 Millionen Menschen waren dabei (5,8 Prozent).

Auf Sat.1 lief Fußball: das Super-Cup-Match zwischen Manchester City und dem FC Sevilla. Manchester City gewann die Trophäe - das Spiel endete 5:4 im Elfmeterschießen für die Engländer. Die Begegnung lockte in der ersten Halbzeit 1,11 Millionen (4,8 Prozent) und in der zweiten Halbzeit 1,54 Millionen Zuschauer (9,3 Prozent) an.

Die RTL-Datingshow "Die Bachelorette" verfolgten 830.000 Reality-Fans (3,8 Prozent). Kabel eins hatte den Science-Fiction-Film "Ender's Game - Das große Spiel" mit Asa Butterfield und Harrison Ford im Programm, dafür begeisterten sich 850.000 Menschen (3,9 Prozent).

Die amerikanische Serie "Bones - Die Knochenjägerin" mit Emily Deschanel, David Boreanaz und T.J. Thyne bewegte 650.000 Krimifreunde (2,9 Prozent) dazu, Vox einzuschalten. ProSieben präsentierte das US-Romantikdrama "After Truth" aus dem Jahr 2020 mit Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse und Selma Blair, dafür entschieden sich 610.000 Leute (2,8 Prozent). RTLzwei strahlte die Renoviershow "Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial" aus und versammelte damit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Mattscheibe (2,5 Prozent).

(dpa)